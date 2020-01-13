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Снова красотка: Бритни Спирс сбросила лишний вес и очаровывает поклонников фото в бикини
Похоже, 38-летней поп-диве Бритни Спирс удалось полностью восстановиться после кризиса прошлого года, и она начала усиленно готовиться к предстоящему летне-пляжному сезону.
Как известно, Бритни пришлось пережить немало сложностей, так как в 2019 году она проходила курс реабилитации в больнице, а отношения с отцом не складывались. Теперь же звезда вернулась к творчеству и старается вернуться к прежней спортивной форме вместе с красавцем-парнем.
Об этом она написала в своем Instagram, поделившись с фолловерами снимками в бикини.
«Не могу дождаться весны», — разоткровенничалась звезда с поклонниками.
Также поп-стар намекнула, что готовится к выходу на сцену в новом шоу и поддерживает хорошую физическую форму.
Стоит отметить, что Бритни часто делится с поклонниками в соцсети кадрами своих тренировок. Одно из ее недавних увлечений — акройога. Спирс не упускает возможность расстелить коврик на траве и позаниматься под открытым небом.
«В 2020 году я буду посвящать гораздо больше времени акройоге и йоге вообще… Я новичок, и мне бывает трудно в работе с партнером… Учитесь доверять и позволять кому-то другому держать ваше тело… Я многое прячу в себе, поэтому мое тело требует движения. Спасибо природе. Она помогает мне»,— поделилась она в одном из видео в соцсети.
Также певица отметила, что занялась бегом, чтобы в новом году быть еще более активной. Спорт, несомненно, помогает Бритни справляться и с жизненными трудностями, быть сильной и выносливой. В новом году звезде предстоят судебные тяжбы за право общения с сыновьями, рожденными в браке с Кевином Федерлайном. В декабре СМИ сообщили о намерении певицы обратиться в суд, чтобы скорректировать график встреч с 14-летним Шоном и 13-летним Джейденом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на состояние Бритни Спирс в немалой степени оказали влияние действия ее отца, который даже избил своего 13-летнего внука. В дело даже пришлось вмешиваться полиции.
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