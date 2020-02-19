Стало известно, сколько денег Криштиану Роналду ежемесячно выделяет своей невесте (фото)

Спорт

Итальянская газета Corriere dello Sport обнародовала сумму, которую футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяет своей возлюбленной Джорджине Родригес, которой в январе исполнилось 26 лет, на различные нужды.

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По информации издания, португалец ежемесячно дает девушке 96 тысяч евро. Помимо прочего, эти деньги идут на содержание их общей двухлетней дочки Аланы Мартины, а также трех детей португальца от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Евы и Матео, воспитанием которых занимается Джорджина.

Джорджина Родригес с детьми

Кроме того, Родригес зарабатывает в Instagram: один ее рекламный пост оплачивается в размере 8 тысяч евро. На страницу девушки в этой социальной сети подписаны 16,5 миллиона человек (у Криштиану Роналду — более 200 миллионов подписчиков).

Напомним, что в «Ювентусе» форвард, которому недавно подарили на 35-летие автомобиль, зарабатывает 31 миллион евро в год.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ноябре прошлого года СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

Фото Instagram

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