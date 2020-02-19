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Украина

Украина вводит безвиз с популярным курортом на Карибах

12:59 19 февраля 2020 171
гренада
Инф. «ФАКТОВ»

Украина все ближе к введению безвизового режима с Гренадой — небольшим островным государством в Карибском море. Гренада известна как экзотический курорт, популярное место не только для пляжного, но и для водно-спортивного туризма.

Впервые о возможном безвизе с Гренадой в Украине заговорили в 2017 году. Сейчас в правительстве утвердили текст соглашения об отмене виз. Договор должны будут подписать представители Гренады и украинский посол в Великобритании (Гренада входит в Британское Содружество наций).

Стороны собираются ввести такие условия, чтобы безвизом активно пользовались туристы. Визу не будут требовать при поездках длительностью до 90 дней (за последние шесть месяцев).

Напомним, представители британской королевской семьи недавно посетили Гренаду в рамках своего турне по Карибским островам и показали яркие фото.

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