Боец ВСУ раскрыл детали кровавого боя под Золотым

Украина

При попытке атаки в районе Золотого Луганской области 18 февраля враг использовал тяжелую артиллерию 152 калибра. Украинская армия не могла ответить из аналогичного вооружения, поскольку оно отведено. Тем не менее, украинские силы дали достойный отпор врагу.

Подробностями боя под Золотым поделился военнослужащий ВСУ в комментарии «АрмияИнформ». «Российские войска начали обстрел из запрещенного вооружения. Мы слышали 152-й калибр и 120-й. Накрывали около двух с половиной часов. Были САУ, стрелковое оружие, минометы», — рассказал он.

Украинские военные не могли ответить из тяжелого вооружения, поскольку оно отведено: «Так как мы не можем крупный калибр подтягивать, то чем было, тем и ответили».

Согласно данным командования операции Объединенных сил, враг обстреливал район Хутора Вольного из артиллерийских систем калибра 122 мм (4 снаряда), 120-мм минометов (23 мины), 82-мм минометов (25 мин), из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А возле Золотого-4 были использованы минометы калибра 120 мм (3 мины), гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, гранатометчик 72-й бригады. Еще четыре защитника получили ранения, а двое — боевые травмы.

По данным разведки, 18 февраля были ликвидированы четверо боевиков, еще шестеро тяжело ранены.

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