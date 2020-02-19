Украина

Тело пока не выдали: стало известно, где состоится прощание с погибшим во время атаки боевиков бойцом (фото)

Прощание с 22-летним гранатометчиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максимом Хитайловым, который погиб 18 февраля под хутором Вольный Луганской области (рядом с Золотым, где осенью прошлого года были разведены войска), состоится сначала на площади перед зданием Полтавской областной администрации. После чего тело будет доставлено в его родное село Выришальное Лохвицкого района. Об этом сообщил заместитель председателя областного совета, участник боевых действий на Донбассе Анатолий Ханко.

День и время похорон пока не известны — бойца не успели унести с позиции, тело осталось у боевиков. Сообщалось, что обмен погибшими должен состояться 19 февраля.

О Максиме известно, что он родился 7 октября 1997 года в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, но с малых лет жил на Полтавщине. Здесь у него остались мама Вита Григорьевна и брат Виталий.

В 2017 году Максим Хитайлов закончил Миргородский художественно-промышленный колледж им. Н.В.Гоголя по профессии технолог и поступил на учебу по сокращенной форме в Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка». Учился по государственному контракту, получил специальность «Строительство и гражданская инженерия».

В апреле прошлого года подписал контракт с ВСУ, был принят на должность гранатометчика в 72-ю отдельную механизированную бригаду. Во время нападения оккупационных войск вместе с побратимами находился на наблюдательном пункте. Против наших бойцов была применена тяжелая артиллерия. Максим первым попал под огонь. Пятеро его сослуживцев получили ранения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что утром 18 февраля оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Обострение произошло возле Новотошковского, Орехово, Крымского и хутора Вольный. В сети показали видео подлой атаки.

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