Бой побитого Усиком россиянина отложен: названа причина

Спорт

Российский боксер Мурат Гассиев (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение), потерпевший единственное в карьере поражение от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в ближайшее время не выйдет в ринг.

Несмотря на то, что дебют уроженца Владикавказа в супертяжелом весе был запланирован на 29 февраля, когда во Фриско (штат Техас, США) должен был пройти бой против американца Джерри Форреста, но в итоге его пришлось отменить.

«Мурат Гассиев не выступит 29 февраля в карде вечера бокса во Фриско, штат Техас. У него возникли определенные проблемы с поиском спарринг-партнеров, поэтому дебют в супертяжелом весе снова пришлось отложить», — написал журналист телеканала ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.

Таким образом, пауза в карьере Гассиева затягивается. Последний раз россиянин выходил в ринг в июле 2018-го как раз против Усика. После этого Мурат принял решение о переходе в супертяжи, но сначала был отменен запланированный на июль 2019-го бой против американца Джоуи Давейко из-за травмы плеча россиянина, и вот теперь — новая напасть…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гассиев хочет бой-реванш с Усиком — наверняка уже в супертяжелом весе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter