Общество и люди

В Винницкой области чуть ли не похоронили пожилую женщину, остановку сердца которой зафиксировали медики и выписали справку о смерти. Кстати, ранее в Польше 91-летняя пенсионерка «воскресла» в холодильнике морга через 11 часов после констатации ее смерти.

Об этой удивительной истории на Виннитчине рассказывает «33-й канал». Все началось с того, что 83-летней пенсионерке из Стрижавки родные рано утром вызвали скорую помощь — у женщины была агония и ее решили не везти в больницу. Но ближе к обеду на вызов отправилась уже вторая «скорая» — женщина подала признаки жизни. Однако кардиограмма, сделанная на месте, показала остановку сердца. Домой была вызвана полиция, а медики выписали справку о смерти.

Но уже вечером того же дня родные, сообщившие о смерти женщины и заказавшие яму на кладбище, вновь вызвали «скорую» — Ксения Прокофьевна была жива. Ей сделали уколы и привезли в центральную районную больницу Винницкого района.

«Ксения Прокофьевна в свои 83 года после всего пережитого сейчас сама говорит, давление нормальное и дышит без аппарата искусственного дыхания», — рассказал врач Валерий Щербань и добавил, что бабушка, вернувшаяся с того света, «видела Царство небесное». «Отца своего звала. Хотела спросить, легко ли ему там? Думала, что встретимся, уже чувствовала его. А глаза открыла — надо мной стоят люди в белом. Подумала, что это ангелы, а оказалось — врачи», — рассказала пенсионерка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожий случай произошел в Бразилии, где 88-летняя женщина пришла в себя примерно через четыре часа после того, как врачи констатировали ее смерть. Она очнулась в гробу в похоронном бюро, куда ее отправили из больницы.

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