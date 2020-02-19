Происшествия

Пистолеты, автоматы и даже гранатометы: в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС (фото, видео)

Оперативники СБУ разоблачили и блокировали в Одессе незаконный сбыт воински средств поражения, нелегально перемещенных из района проведения Операции объединенных сил. Напомним, бывший замминистра Георгий Тука рассказал, почему невозможно покончить с контрабандой в зоне ООС.

Организатором схемы выступал житель областного центра. Оружие и боеприпасы он получал от своих сообщников… по почте. Кроме того, делец перерабатывал устаревшие образцы оружия для приведения их в боевое состояние.

Покупателей он находил на специализированных форумах в Интернете.

Задержали злоумышленника в почтовом отделении Одессы во время получения им отправления с 200 патронами, а также с запалами к ручным гранатам.

Во время обыска по месту жительства «оружейника» у него изъяли две минометные мины, 4 автомата Калашникова, противопехотную мину, 15 гранат разных типов, 8 пистолетов, переделанную винтовку «Мосина», тубус от гранатомета РПГ, магазины для стрелкового оружия и др. Все найденные предметы переданы на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием.») Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Николаеве оперативники СБУ разоблачили «оружейный бизнес» двух военнослужащих ВСУ, уволенных в запас.

Также незаконный военный склад нашли в селе Сеянцы Острожского района Ровенской области. Подсчитав изъятое, полиция признала, что это, без преувеличения, самое впечатляющее подземное хранилище из когда-либо найденных в Украине.

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