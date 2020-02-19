- 16:39 Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета
- 16:39 «Тренер заставлял спать с ним»: спортсмен сделал заявление о сексуальных домогательствах
- 16:23 Наглость без предела: в России завели дела на украинских военных после боев на Донбассе 18 февраля
- 16:21 С маской и колбаской: Леся Никитюк похвасталась бесконечными ногами
- 16:20 Ищут китайцев и просто чихающих: в России к борьбе с коронавирусом привлекли казаков
- 16:08 Пистолеты, автоматы и даже гранатометы: в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС
- 16:01 Томная Даша Астафьева в бассейне восхитила сети
- 15:54 Уже начали копать могилу: на Виннитчине вдруг "ожила" пенсионерка, которую официально признали мертвой
- 15:48 Карантин в Киеве: закрыта еще каждая пятая школа
- 15:40 Под Львовом местные жители заблокировали госпиталь, опасаясь прибытия эвакуированных из Китая украинцев
- 15:38 «Почему на фронте гибнут люди?»: жительница Донбасса набросилась на Зеленского
- 15:35 Бой побитого Усиком россиянина отложен: названа причина
Пистолеты, автоматы и даже гранатометы: в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС (фото, видео)
Оперативники СБУ разоблачили и блокировали в Одессе незаконный сбыт воински средств поражения, нелегально перемещенных из района проведения Операции объединенных сил. Напомним, бывший замминистра Георгий Тука рассказал, почему невозможно покончить с контрабандой в зоне ООС.
Организатором схемы выступал житель областного центра. Оружие и боеприпасы он получал от своих сообщников… по почте. Кроме того, делец перерабатывал устаревшие образцы оружия для приведения их в боевое состояние.
Покупателей он находил на специализированных форумах в Интернете.
Задержали злоумышленника в почтовом отделении Одессы во время получения им отправления с 200 патронами, а также с запалами к ручным гранатам.
Во время обыска по месту жительства «оружейника» у него изъяли две минометные мины, 4 автомата Калашникова, противопехотную мину, 15 гранат разных типов, 8 пистолетов, переделанную винтовку «Мосина», тубус от гранатомета РПГ, магазины для стрелкового оружия и др. Все найденные предметы переданы на экспертизу.
В настоящее время решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием.») Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Николаеве оперативники СБУ разоблачили «оружейный бизнес» двух военнослужащих ВСУ, уволенных в запас.
Также незаконный военный склад нашли в селе Сеянцы Острожского района Ровенской области. Подсчитав изъятое, полиция признала, что это, без преувеличения, самое впечатляющее подземное хранилище из когда-либо найденных в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..