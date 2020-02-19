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Шоу-бизнес

С маской и колбаской: Леся Никитюк похвасталась бесконечными ногами (фото)

16:21 19 февраля 2020 91
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ранее засветила кольцо на безымянном пальце, похвасталась комфортным отдыхом в Берлине.

Леся опубликовала фото, на котором сидит в халате, с маской на лице. Длинные ноги Никитюк выставила на стол, чтобы их было лучше видно. В руках телеведущей — чашка кофе и баварская колбаска.

Леся Никитюк

«Лицо металлопластиковых окон Фрау Леся», — подписала девушка фото, отметив, что у нее «сегодня шальное настроение», поэтому фото еще будут.

«Красота», «Какие ноги!», «Леся, покажи грудь, ноги мы уже видели», — пишут комментаторы. А еще завидуют немного: «Как бы хотелось сейчас вот так сидеть и ни о чем не париться».

Напомним, ранее Леся Никитюк рассекретила свои параметры.

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