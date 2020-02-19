- 16:39 Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета
- 16:39 «Тренер заставлял спать с ним»: спортсмен сделал заявление о сексуальных домогательствах
- 16:23 Наглость без предела: в России завели дела на украинских военных после боев на Донбассе 18 февраля
- 16:21 С маской и колбаской: Леся Никитюк похвасталась бесконечными ногами
- 16:20 Ищут китайцев и просто чихающих: в России к борьбе с коронавирусом привлекли казаков
- 16:08 Пистолеты, автоматы и даже гранатометы: в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС
- 16:01 Томная Даша Астафьева в бассейне восхитила сети
- 15:54 Уже начали копать могилу: на Виннитчине вдруг "ожила" пенсионерка, которую официально признали мертвой
- 15:48 Карантин в Киеве: закрыта еще каждая пятая школа
- 15:40 Под Львовом местные жители заблокировали госпиталь, опасаясь прибытия эвакуированных из Китая украинцев
- 15:38 «Почему на фронте гибнут люди?»: жительница Донбасса набросилась на Зеленского
- 15:35 Бой побитого Усиком россиянина отложен: названа причина
С маской и колбаской: Леся Никитюк похвасталась бесконечными ногами (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ранее засветила кольцо на безымянном пальце, похвасталась комфортным отдыхом в Берлине.
Леся опубликовала фото, на котором сидит в халате, с маской на лице. Длинные ноги Никитюк выставила на стол, чтобы их было лучше видно. В руках телеведущей — чашка кофе и баварская колбаска.
«Лицо металлопластиковых окон Фрау Леся», — подписала девушка фото, отметив, что у нее «сегодня шальное настроение», поэтому фото еще будут.
«Красота», «Какие ноги!», «Леся, покажи грудь, ноги мы уже видели», — пишут комментаторы. А еще завидуют немного: «Как бы хотелось сейчас вот так сидеть и ни о чем не париться».
Напомним, ранее Леся Никитюк рассекретила свои параметры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...