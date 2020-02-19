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Ущерб — на 40 миллионов: НАБУ завело дело на главу таможни Нефьодова
Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.
Как сообщают Українські Новини, в суд поступила жалоба на бездействие НАБУ, поданная неким гражданином Украины. Он в конце января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц, которая систематически получала взятки за поставки в Украину горючих и несертифицированных панелей на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.
В результате таких действий, по информации заявителя, государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.
НАБУ отказало в расследовании, однако гражданин обжаловал это решение и 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефедова.
Напомним, на данный момент в Реестр лиц, совершивших коррупционные действия, внесен глава НАБУ Артем Сытник.
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