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В Одессе сотни людей стали очевидцами публичного самоубийства: первые подробности
В среду, 19 февраля, на железнодорожной станции Одесса-Главная неизвестный мужчина на глазах у сотен людей взобрался на трансформатор и cхватился за оголенный провод линий электропередачи. От поражения током мужчина скончался на месте.
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О трагедии в полицию сообщили очевидцы. «Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана соответствующая квалификация происшедшему», — сообщили в Приморском отделе полиции.
Известно, что погибшему 32 года, он жил в Одесской области.
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