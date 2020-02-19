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Происшествия

В Одессе сотни людей стали очевидцами публичного самоубийства: первые подробности

18:08 19 февраля 2020 216
Трансформатор
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 19 февраля, на железнодорожной станции Одесса-Главная неизвестный мужчина на глазах у сотен людей взобрался на трансформатор и cхватился за оголенный провод линий электропередачи. От поражения током мужчина скончался на месте.

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О трагедии в полицию сообщили очевидцы. «Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана соответствующая квалификация происшедшему», — сообщили в Приморском отделе полиции.

Известно, что погибшему 32 года, он жил в Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Никополем женщина повесилась из-за преследований коллекторов. В ее доме, который сгорел, погибли два инвалида — сын и брат покончившей с собой женщины. Как стало известно «ФАКТАМ» от односельчан, самоубийца оставила предсмертную записку.

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