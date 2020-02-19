Расстрел женщины в одесской парикмахерской: за покушением может стоять бывший муж

Происшествия

За покушением на женщину в парикмахерской на Люстдорфской дороге в Одессе может стоять ее бывший муж. Такое заявление сделал журналистам адвокат, в прошлом сотрудник прокуратуры Одесской области Петр Гупало. По его сведениям, не так давно у женщины, раненной при стрельбе в парикмахерской, произошло «выяснение отношений» с бывшим мужем. Мужчина якобы был недоволен «несправедливым разделом имущества после развода». Хотя, по данным адвоката, расстались супруги еще несколько лет назад.

Гупало отметил, что общался с потерпевшей и она не признала в «стрелке» бывшего мужа. «Поэтому можно лишь предполагать, что мужчина в маске, который вошел в парикмахерскую и сразу же направился у конкретной сотруднице, попросту был нанят», — сказал адвокат и сообщил, что, по словам его клиентки (потерпевшей), стрелявший хотел ее запугать.

Как сообщили в городской клинической больнице № 1, куда вечером 18 февраля госпитализировали раненую, ее состояние сейчас оценивается как средней степени тяжести.

«У нее были пулевые ранения грудной клетки и поясницы. Провели оперативное вмешательство, извлекли пули, раны обработали, остановили кровотечение, стабилизировали. Сейчас она стабильна, в сознании. Ее жизни ничего не угрожает», — сообщила торакальный хирург Светлана Дарпович.

Сама же потерпевшая не желает общаться с журналистами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе 10 лет тюрьмы получил известный адвокат Роберт Халиуллин, который расстрелял свою жену из дробовика.

Также в Одессе уроженец Ирака изрезал ножом жену, не желая разводиться.Ей после нападения супруга потребовались дорогостоящие операции.

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