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Происшествия

На проспекте Шухевича в Киеве образовалась огромная пробка из-за аварии: эксклюзивные фото с места ЧП

19:35 19 февраля 2020 40
пробка на Шухевича
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Cерьезное ДТП произошло в среду, 19 февраля, около половины третьего на столичном проспекте Романа Шухевича (бывший Генерала Ватутина). Не поделили дорогу и столкнулись две легковушки: Volkswagen Passat и Renault Megan. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся. А вечером 4 февраля на проспекте Шухевича под колеса старенькой SKODA Felicia угодила молодая киевлянка.

По словам очевидцев случившегося, автомобили направлялись в сторону Северного моста и ехали в соседних рядах. В какой-то момент Volkswagen резко начал перестраиваться и ударил Renault, который перевернулся на крышу.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водители Renault и Volkswagen. Оба пострадавших были госпитализированы.

Разбитие автомобили перекрыли две полосы, из-за этого образовалась пробка. Прибывшие правоохранители устанавливают причину дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Ирпене под Киевом легковушка травмировала двух девушек-пешеходов.

Фото специально для «ФАКТОВ» Василия Тальского

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