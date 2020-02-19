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На проспекте Шухевича в Киеве образовалась огромная пробка из-за аварии: эксклюзивные фото с места ЧП
Cерьезное ДТП произошло в среду, 19 февраля, около половины третьего на столичном проспекте Романа Шухевича (бывший Генерала Ватутина). Не поделили дорогу и столкнулись две легковушки: Volkswagen Passat и Renault Megan. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся. А вечером 4 февраля на проспекте Шухевича под колеса старенькой SKODA Felicia угодила молодая киевлянка.
По словам очевидцев случившегося, автомобили направлялись в сторону Северного моста и ехали в соседних рядах. В какой-то момент Volkswagen резко начал перестраиваться и ударил Renault, который перевернулся на крышу.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водители Renault и Volkswagen. Оба пострадавших были госпитализированы.
Разбитие автомобили перекрыли две полосы, из-за этого образовалась пробка. Прибывшие правоохранители устанавливают причину дорожно-транспортного происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Ирпене под Киевом легковушка травмировала двух девушек-пешеходов.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия Тальского
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.