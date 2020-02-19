На Львовщине пьяный контрактник зарезал старшину: командование скрыло инцидент

Происшествия

Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, дислоцирующейся на Львовщине. Солдат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал старшину. Ранее в Киевской области военнослужащий одной из воинских частей зарезал одного своего знакомого и тяжело ранил другого.

— Согласно предварительной информации, чрезвычайное происшествие случилось еще 15 февраля. В свободное от службы время в общежитии воинской части солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки от полученных телесных повреждений военнослужащий умер, так и не получив квалифицированной медицинской помощи, — сообщили в львовском территориальное управление Государственного бюро расследований.

Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории подразделения. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь потерпевшему.

Следователи открыли уголовное производство. Расследование осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона Украины, оперативное сопровождение — Главный отдел военной контрразведки СБУ. К ответственности привлекут не только солдата-контрактника, но и его командиров, которые скрыли преступление.

Напомним, во Львове суд признал виновным в совершении ряда тяжелых преступлений бывшего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовщины и его жену.

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