24.31 / 24.51 26.22 / 26.56
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Львовщине пьяный контрактник зарезал старшину: командование скрыло инцидент

20:21 19 февраля 2020 304
солдат с ножом
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, дислоцирующейся на Львовщине. Солдат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал старшину. Ранее в Киевской области военнослужащий одной из воинских частей зарезал одного своего знакомого и тяжело ранил другого.

— Согласно предварительной информации, чрезвычайное происшествие случилось еще 15 февраля. В свободное от службы время в общежитии воинской части солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки от полученных телесных повреждений военнослужащий умер, так и не получив квалифицированной медицинской помощи, — сообщили в львовском территориальное управление Государственного бюро расследований.

Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории подразделения. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь потерпевшему.

Следователи открыли уголовное производство. Расследование осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона Украины, оперативное сопровождение — Главный отдел военной контрразведки СБУ. К ответственности привлекут не только солдата-контрактника, но и его командиров, которые скрыли преступление.

Напомним, во Львове суд признал виновным в совершении ряда тяжелых преступлений бывшего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовщины и его жену.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Гороскоп

Болезни, ссоры и знакомства: гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Заворотнюк

Супруги Стриженовы отдали свою премию больной Анастасии Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер