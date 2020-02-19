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Украина

В Одесском порту идут обыски, начальника Бердянского порта задержали: что происходит

20:47 19 февраля 2020 174
В Одесском порту идут обыски, начальника Бердянского порта задержали: что происходит
Инф. «ФАКТОВ»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали начальника администрации Бердянского морского порта Александра Барчана. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое причинило государству ущерб в сумме 2,49 млн гривен. Напомним, НАБУ также открыло уголовное дело в отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Одновременно с чиновником были задержаны еще трое лиц, причастных к совершению преступления. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении, — сообщили в пресс-службе Бюро.

В числе задержанных оказались заместитель начальника Бердянского филиала Администрации морских портов, инженер предприятия и экс-руководитель коммерческой компании.

Все они в течение 2018−2019 годов организовали схему, по которой госпредприятие перечислило коммерческой компании деньги за фактически не поставленное оборудование.

Одновременно Генеральная прокуратура сообщила о проведении обысков в помещениях Одесского морского порта. В соответствии с обнародованной информацией, его должностные лица в течение пяти лет сдавали в аренду коммерческим структурам буксиры государственного морского порта по заниженным тарифам. При этом расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский порт осуществлял себе в убыток.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото, на котором у стен НАБУ зафиксирован самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов.

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