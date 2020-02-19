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"Наихудший вирус — паника": глава Львовщины обратился к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом (видео)
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий записал видеообращение в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины, в котором заверил, что размещать их на территории Львовской области на данный момент не планируют.
Также он объяснил, что спешный вывоз пациентов из Винниковского госпиталя был частью симуляционных исследований, целью которых являются анализ структуры пациентов, подготовка персонала и пациентов к возможной эвакуации и определение больниц, в которых можно было бы разместить вывезенных пациентов.
«Подобные учения ранее не проводились, поэтому резонанс от такого мероприятия понятен. Мы должны были проверить свою готовность к возможному развитию событий, чтобы быть готовыми к разным вызовам», — заявил Козицкий.
Напомним, ранее в МОЗ заявили о готовности разместить пациентов в четырех разных городах.
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