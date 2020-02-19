24.31 / 24.51 26.22 / 26.56
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Наихудший вирус — паника": глава Львовщины обратился к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом (видео)

21:43 19 февраля 2020 275
«Наихудший вирус&nbsp;— паника»: глава Львовщины обратился к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий записал видеообращение в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины, в котором заверил, что размещать их на территории Львовской области на данный момент не планируют.

Также он объяснил, что спешный вывоз пациентов из Винниковского госпиталя был частью симуляционных исследований, целью которых являются анализ структуры пациентов, подготовка персонала и пациентов к возможной эвакуации и определение больниц, в которых можно было бы разместить вывезенных пациентов.

«Подобные учения ранее не проводились, поэтому резонанс от такого мероприятия понятен. Мы должны были проверить свою готовность к возможному развитию событий, чтобы быть готовыми к разным вызовам», — заявил Козицкий.

Напомним, ранее в МОЗ заявили о готовности разместить пациентов в четырех разных городах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Заворотнюк

Супруги Стриженовы отдали свою премию больной Анастасии Заворотнюк

Гороскоп

Болезни, ссоры и знакомства: гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер