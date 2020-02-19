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«В школе все в шоке от этого ЧП»: в Одессе медики борются за жизнь тяжело травмированного ребенка
Чрезвычайное происшествие на дороге, где автокран тяжело травмировал школьника, находившегося в пешеходной зоне, обсуждают не только жители села Выгода и райцентра Беляевка. Трагедия, в результате которой на грани жизни и смерти оказался девятилетний мальчик, взволновала и жителей областного центра.
Как рассказали в школе, где занимается Денис, его одноклассники, а также дети из других классов, пребывают в шоковом состоянии. Впрочем, как и сами учителя. «Ведь это ужасное ЧП случилось на глазах у школьников. Две девочки, которые видели Дениса, лежавшего в луже крови, даже не могут посещать занятия», — говорят педагоги.
Ребенка, получившего тяжелые травмы, госпитализировали сначала в районную, а затем в реанимацию областной детской клинической больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи говорят, что маленький пациент поступил с ушитой объемной раной головы. Ему также диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Медики делают все возможное для спасения жизни мальчика, но делать какие-либо прогнозы отказываются.
Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что водитель автомобиля МАЗ начал движение, не убедившись в надежности крепления выносной опоры (аутригера). И в ходе движения по улице плохо закрепленный аутригер отсоединился и ударил мальчика, который шел по обочине навстречу автокрану.
Сейчас автомобиль изъят, назначена экспертиза, которая должна определить причину открепления выдвижной опоры. С водителем проводятся неотложные следственные действия. Согласно предварительному заключению медиков, он был трезв.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ирпене под Киевом автомобиль Hyundai травмировал двух пешеходов.
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