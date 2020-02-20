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Спорт

Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция одиночной смешанной эстафеты на ЧМ

7:22 20 февраля 2020 53
Пидручный Меркушина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 20 февраля, в итальянском Антхольц-Антерсельве пройдет очередная гонка на чемпионате мира по биатлону. Очередной комплект медалей будет разыгран в одиночной смешанной эстафете.

Среди 30 команд, которые выйдут на дистанцию, будет и украинская — честь нашей страны представят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, у которых будет 5-й стартовый номер. Напомним, именно в таком составе наш дуэт перед стартом нынешнего сезона стал вице-чемпионом традиционной «Рождественской гонки», проходившей в конце декабря 2019-го в немецком Гельзенкирхене.

За онлайн-видеотрансляцией одиночной смешанной эстафетой (начало — в 16:15) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что после однодневной паузы чемпионат мира возобновится в субботу, 22 февраля, когда пройдут женская (начало — в 12:45) и мужская (15:45) эстафеты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы провалили индивидуальную мужскую гонку на чемпионате мира по биатлону, не войдя даже в топ-30.

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