Спорт

Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ

В среду, 19 февраля, в итальянском Антхольц-Антерсельве продолжится чемпионат мира по биатлону. Медали будут разыграны в мужской индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Среди 105 участников будут и четыре украинца: у Сергея Семенова 8-й стартовый номер, Артема Примы (на фото) — 17-й, Руслана Ткаленко — 65-й и Антона Дудченко — 90-й. А вот наш чемпион мира Дмитрий Пидручный, завершивший спринт в топ-10, на дистанцию не выйдет.

В прямом эфире за онлайн-видеотрансляцией мужской гонки преследования (начало — в 15:15) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что в четверг, 20 февраля, на мировом первенстве пройдет одиночная смешанная эстафета (начало — в 16:15).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анастасия Меркушина с двумя промахами завершила гонку преследования в шаге от топ-10.

Фото biathlon.com.ua

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