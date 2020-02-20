Украина

Несмотря на возможность проверки правильности начисления выплат, не всегда пенсионер может рассчитывать на получение солидной пенсии даже при высокой зарплате. Все дело в нюансах законодательства, которые учитываются при назначении пенсии.

К примеру, для профессий, где люди работают во вредных условиях, существует возможность получения льготной пенсии, даже при условии 10 лет стажа на такой работе. Однако сам факт работы во вредных условиях вовсе не влияет на размер пенсии, так как существуют два списка, которые учитываются при определении пенсионных выплат.

Об этом во время проведения очередной телефонной линии газеты «Пенсионный курьер» рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина.

У одной из пенсионеров, дозвонившейся к чиновнице, возник подобный вопрос.

«Я проработала на заводе 23 года 9 месяцев во вредных условиях по Списку № 2. Однако пенсию имею небольшую, хотя зарплата у меня всегда была больше средней по стране. Например, в 1987 году средняя зарплата была около 185 руб, а у меня — 246, 1988 года средняя около 199, а моя — 232 руб, и примерно так следующие три года. Почему так?», — удивилась женщина.

В ответ Мастюгина пояснила, что все дело в том, что работа во вредных условиях вовсе не влияет на размер пенсии.

«Работа во вредных условиях дала вам право выйти на пенсию в 50 лет, для этого достаточно 10 лет льготного стажа, даже не нужно 23. То есть в связи с работой во вредных условиях вы получили право на ранний выход на пенсию. В то же время работа во вредных условиях никак не влияет на размер пенсии, здесь важны другие показатели: страховой стаж и размер зарплаты, которую вы получали», — объяснила чиновница.

Также она добавила, что поскольку стаж у женщины недостаточный, она даже не может даже рассчитывать на доплату до 2000 грн, которую устанавливают при наличии у женщин 30 лет стажа.

«И коэффициент заработка у вас также выходит немного больше единицы (разделите 246 на 185, 232 на 199). Поэтому в итоге и пенсия небольшая», — резюмировала представитель ПФУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с тем, что страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться, уже к 2030 году только 40% пенсионеров получат право на «нормальную» пенсию. Остальные окажутся в роли «пострадавших».

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