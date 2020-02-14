Большинство останутся без выплат: в Раде украинцам пообещали проблемы с пенсией

Украина

В связи с тем, что страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться, уже к 2030 году только 40% пенсионеров Украины смогут иметь его в достаточном количестве для получения «нормальной» пенсии. Все остальные будут вынуждены довольствоваться минимальным размером пособия.

Об этом на пресс-конференции «Зачем Украинская обязательные накопительные пенсии» заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает «Укринформ».

«Каждая генерация будет получать пенсионное обеспечение в отношении заработной платы во все меньшем и меньшем объеме. По анализу Всемирного банка, в 2030 году только 40% украинцев будут выполнять норму относительно минимального страхового стажа, а это означает только 40% пенсионеров. Для них формульный расчет пенсий будет тот базой, от которой будет отталкиваться Пенсионный фонд Украины. Все остальные будут получать минимальную пенсию», — рассказала она.

По словам нардепа, несмотря на то, что сейчас власть работает над увеличением прожиточного минимума, который служит базой для минимальной трудовой пенсии, «актуальность получения в дополнение к солидарно уровня второй пенсии остается очень важным».

«Мы напрасно потеряли все наши 28 лет независимости, потому что имели кучу макроэкономических условиях, когда мы могли ввести пенсионное обеспечение. Мы и не смогли найти источник», — резюмировала Третьякова.

Также она добавила, что Раду внесены Соответствующие законопроекты, которым предлагается «кофинансирование между работодателем и работником».

По ее словам, в настоящее время работающие украинцы платят единый социальный взнос, часть из которого идет на финансирование трудовой пенсии.

«Этих денег, после того, как единый социальный взнос уменьшился на треть, не хватает для того, чтобы обеспечить все трудовые пенсии. Поэтому уже много лет государственный бюджет дотирует Пенсионный фонд. Фактически это такое квазибанкротство, согласно которому Пенсионный фонд только за счет ЕСВ не может выполнять свои обязательства перед украинцами», — отметила она.

Как пояснила Третьякова, это означает, что необходимо сейчас подумать о том, как работающее население будет обеспечиваться на пенсии.

Вывод парламентарий видит только один — введение второго уровня системы пенсионного обеспечения — так называемой «второй пенсии». Солидарная пенсия остается, и появляется еще вторая пенсия.

«Давайте ее так и называть — это вторая пенсия, идет в дополнение к существующей «, — сказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко.

По его словам, предполагается, что каждый гражданин откроет себе пенсионный счет, на который будут отчисляться взносы с его заработной платы.

Панченко пояснил, что на размер второй пенсии влияют длительность накопления и объем отчислений, который выбирает человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накопительная пенсионная система предполагает, что работодатель должен ежемесячно отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник — еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет.

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