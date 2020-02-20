- 08:47 Дарья Билодид разделась на пляже и показала соблазнительную фигуру: яркие фото
- 08:40 Под Киевом Hyundai снес двух девушек на дороге: момент страшного происшествия попал на видео
- 08:20 Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая проинспектировали ремонт больницы в Борисполе
- 08:04 Ожидают украинцев из Уханя? В аэропорту Харькова заметили медиков в защитных костюмах
- 08:01 Потерпевшие по делам Евромайдана могут превратиться в подозреваемых, — Евгения Закревская
- 07:55 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ворскла»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ
- 07:46 «Шахтер» – «Бенфика»: прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы
- 07:44 Магическая дата 20.02.2020: как себя вести и что делать в этот день
- 07:43 На Полтавщине устроили пикет против размещения эвакуированных из Уханя украинцев
- 07:35 Возможны дождь и даже снег: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни
- 07:28 Самый красивый блинный торт на Масленицу: легкий рецепт
- 07:24 Инфаркт или инсульт часто случаются из-за повышения давления под утро, — врач
Под Киевом Hyundai снес двух девушек на дороге: момент страшного происшествия попал на видео
В сети появилось видео с камеры наблюдения в Ирпене, где на улице Университетской в среду, 19 февраля, легковушка буквально снесла на дороге двух девушек.
Напомним, по свидетельству очевидцев, которых расспросил корреспондент «ФАКТОВ», перед «зеброй» в правом ряду остановился транспорт, чтобы пропустить людей на пешеходном переходе. В это время Hyundai, следовавший в направлении столицы, продолжил движение и сбил двух девушек.
В свое оправдание водитель-виновник заявил, что пешеходы выскочили на дорогу внезапно, а наезд случился в непредусмотренном для перехода месте, поскольку «зебра» расположена дальше. Выяснилось, что в этом месте остались следы и старого пешеходного перехода, который дорожники почему-то не убрали.
Пострадавшие девушки находятся в реанимации. Одной из них — 17 лет.
Напомним, ранее наезд на пешеходов был зафиксирован на проспекте Шухевича, где под колеса Skoda Felicia попала молодая девушка, переходившая дорогу недалеко от перехода.
Фото Василий Тальский, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...