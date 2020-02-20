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Происшествия

Под Киевом Hyundai снес двух девушек на дороге: момент страшного происшествия попал на видео

8:40 20 февраля 2020 127
Под Киевом Hyundai снес двух девушек на дороге: момент страшного происшествия попал на видео
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео с камеры наблюдения в Ирпене, где на улице Университетской в среду, 19 февраля, легковушка буквально снесла на дороге двух девушек.

Напомним, по свидетельству очевидцев, которых расспросил корреспондент «ФАКТОВ», перед «зеброй» в правом ряду остановился транспорт, чтобы пропустить людей на пешеходном переходе. В это время Hyundai, следовавший в направлении столицы, продолжил движение и сбил двух девушек.

В свое оправдание водитель-виновник заявил, что пешеходы выскочили на дорогу внезапно, а наезд случился в непредусмотренном для перехода месте, поскольку «зебра» расположена дальше. Выяснилось, что в этом месте остались следы и старого пешеходного перехода, который дорожники почему-то не убрали.

Пострадавшие девушки находятся в реанимации. Одной из них — 17 лет.

Напомним, ранее наезд на пешеходов был зафиксирован на проспекте Шухевича, где под колеса Skoda Felicia попала молодая девушка, переходившая дорогу недалеко от перехода.

Фото Василий Тальский, «ФАКТЫ»

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