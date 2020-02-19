Под Киевом легковушка тяжело травмировала двух девушек-пешеходов: эксклюзивные фото

Происшествия

В среду, 19 февраля, под Киевом под колесами автомобиля Hyundai едва не погибли два пешехода. Случилось это в Ирпене на улице Университетской, 2. Ранее в Мариуполе маршрутка снесла остановку с людьми.

Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия в Ирпене. По предварительным данным, перед «зеброй «в правом ряду остановился транспорт, чтобы пропустить людей на пешеходном переходе. В это время двигавшийся в сторону центра города Hyundai продолжил движение.

В результате были сбиты две девушки, их отбросило далеко на дорогу.

Судя по всему, транспорт справа ограничивал видимость, и водитель легковушки попросту не увидел людей на переходе.

О подробностях наезда водитель Hyundai говорить не захотел. Сказал лишь, что пешеходы выскочили на дорогу внезапно, а наезд случился в непредусмотренном для перехода месте, поскольку «зебра» расположена дальше.

Действительно, новая «зебра» и соответствующие знаки находятся в нескольких десятках метров от старой, дальше по ходу движения.

Почему дорожники не убрали старую разметку, насколько она легитимна, а также другие обстоятельства наезда будет устанавливать следствие.

Пострадавшие девушки в реанимации. Одной из них 17 лет, личность другой выясняется. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве, на проспекте Шухевича, под колеса Skoda Felicia попала молодая девушка, переходившая дорогу недалеко от перехода.

Еще один трагический случай произошел на днях в Киеве на улице Заболотного: водитель сбил насмерть молодого заробитчанина и скрылся с места ДТП.

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