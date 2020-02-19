- 18:08 В Одессе сотни людей стали очевидцами публичного самоубийства: первые подробности
- 18:00 «Я категорически против»: нардеп Бужанский объяснил свой скандальный демарш в Раде
- 17:53 В Одесском порту задержали 4 тонны компонентов для тяжелых наркотиков
- 17:39 Грипп в Украине: Минздрав озвучил шокирующую статистику
- 17:36 Рыжая бестия: Катерина Бужинская шокировала неожиданным образом
- 17:18 Под Киевом легковушка тяжело травмировала двух девушек-пешеходов: эксклюзивные фото
- 17:05 Ущерб — на 40 миллионов: НАБУ завело дело на главу таможни Нефьодова
- 17:03 В поезде Киев – Бердянск упавшая полка искалечила пассажирку
- 16:56 «Ботокс и сейчас делаю»: Ксения Собчак откровенно рассказала об уколах красоты
- 16:50 Биатлон в Антхольце: украинцы провалили мужскую индивидуальную гонку на ЧМ
- 16:39 Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета
- 16:39 «Тренер заставлял спать с ним»: спортсмен сделал заявление о сексуальных домогательствах
Под Киевом легковушка тяжело травмировала двух девушек-пешеходов: эксклюзивные фото
В среду, 19 февраля, под Киевом под колесами автомобиля Hyundai едва не погибли два пешехода. Случилось это в Ирпене на улице Университетской, 2. Ранее в Мариуполе маршрутка снесла остановку с людьми.
Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия в Ирпене. По предварительным данным, перед «зеброй «в правом ряду остановился транспорт, чтобы пропустить людей на пешеходном переходе. В это время двигавшийся в сторону центра города Hyundai продолжил движение.
В результате были сбиты две девушки, их отбросило далеко на дорогу.
Судя по всему, транспорт справа ограничивал видимость, и водитель легковушки попросту не увидел людей на переходе.
О подробностях наезда водитель Hyundai говорить не захотел. Сказал лишь, что пешеходы выскочили на дорогу внезапно, а наезд случился в непредусмотренном для перехода месте, поскольку «зебра» расположена дальше.
Действительно, новая «зебра» и соответствующие знаки находятся в нескольких десятках метров от старой, дальше по ходу движения.
Почему дорожники не убрали старую разметку, насколько она легитимна, а также другие обстоятельства наезда будет устанавливать следствие.
Пострадавшие девушки в реанимации. Одной из них 17 лет, личность другой выясняется. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве, на проспекте Шухевича, под колеса Skoda Felicia попала молодая девушка, переходившая дорогу недалеко от перехода.
Еще один трагический случай произошел на днях в Киеве на улице Заболотного: водитель сбил насмерть молодого заробитчанина и скрылся с места ДТП.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!