Украина

В годовщину расстрелов на Майдане бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что после шести лет войны с Россией украинцам предлагают «договариваться с убийцами».

«После почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и так далее. Кто-то не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал. Вряд в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все стремимся к миру, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!» — написал Сенцов на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины осудила насилие и проголосовала за отмену «антитеррористической операции». Кстати, год спустя, в 2015 году, датой начала аннексии Россией Крыма было названо именно 20 февраля 2014 года.

Хронику Евромайдана читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter