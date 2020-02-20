- 10:13 Верховная Рада продолжит рассматривать рынок земли: онлайн-трансляция заседания парламента
- 10:13 Во время матча НХЛ на льду устроили собачьи бега
- 10:08 Из-за эпидемии коронавируса жителям Китая дали месяц оплачиваемого отпуска, — Дмитрий Комаров
- 10:07 Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Борисполе
- 10:04 Устроивший бойню в Германии стрелок найден мертвым
- 09:59 День Героев Небесной Сотни: в Украине чтят память погибших
- 09:48 Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии
- 09:45 В Украине протестами встретили самолет из охваченного коронавирусом Китая: что сейчас происходит
- 09:31 «Нам снова предлагают договориться с убийцами»: Сенцов сделал важное заявление в годовщину расстрелов на Майдане
- 09:29 Двухголовый теленок-мутант шокировал жителей деревни
- 09:21 Рейс с эвакуированными из Китая украинцами снова сменил курс
- 09:20 Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша в супертяжелом весе
«Нам снова предлагают договориться с убийцами»: Сенцов сделал важное заявление в годовщину расстрелов на Майдане
В годовщину расстрелов на Майдане бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что после шести лет войны с Россией украинцам предлагают «договариваться с убийцами».
«После почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и так далее. Кто-то не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал. Вряд в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все стремимся к миру, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!» — написал Сенцов на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины осудила насилие и проголосовала за отмену «антитеррористической операции». Кстати, год спустя, в 2015 году, датой начала аннексии Россией Крыма было названо именно 20 февраля 2014 года.
Хронику Евромайдана читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!