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Спорт

Во время матча НХЛ на льду устроили собачьи бега (видео)

10:13 20 февраля 2020 87
Участник собачьих бегов с хозяином
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Болельщиков, пришедших на поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» — «Минессота Уайлд», ожидал сюрприз. В одном из перерывов встречи на льду организовали собачьи бега.

В забеге приняли участие французский бульдог Гас Хорват, Эмма Пирсон смешанной породы, кавалер-кинг-чарльз-спаниель Лилли Бенн, мопс Райли Танев, Зевс Годетт смешанной породы и бернский зенненхунд (бернская овчарка) Фиби Стечер.

Участникам нужно было пробежать от края площадки чуть дальше чем к ее центру. Забег происходил под песню Baha Men — Who Let The Dogs Out («Кто выпустил собаку?»). К восторгу трибун победителем стала Эмма Пирсон, пересекшая финишную черту раньше остальных.

Сама же встреча завершилась победой «Минессоты» в серии буллитов (4:3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финский вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ.

Фото NHL.com

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