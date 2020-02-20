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Во время матча НХЛ на льду устроили собачьи бега (видео)
Болельщиков, пришедших на поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» — «Минессота Уайлд», ожидал сюрприз. В одном из перерывов встречи на льду организовали собачьи бега.
В забеге приняли участие французский бульдог Гас Хорват, Эмма Пирсон смешанной породы, кавалер-кинг-чарльз-спаниель Лилли Бенн, мопс Райли Танев, Зевс Годетт смешанной породы и бернский зенненхунд (бернская овчарка) Фиби Стечер.
Участникам нужно было пробежать от края площадки чуть дальше чем к ее центру. Забег происходил под песню Baha Men — Who Let The Dogs Out («Кто выпустил собаку?»). К восторгу трибун победителем стала Эмма Пирсон, пересекшая финишную черту раньше остальных.
The first ever #Canucks pic.twitter.com/8nSNXQucg0— Vancouver #Canucks (@Canucks) February 20, 2020
Сама же встреча завершилась победой «Минессоты» в серии буллитов (4:3).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финский вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ.
Фото NHL.com
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