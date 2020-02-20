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Мы не совсем люди? — психолог о реакции сограждан на прибывших из Китая украинцев
В сети бурно обсуждают эвакуацию украинцев из охваченного эпидемией Китая. По стране прокатились акции протестов: граждане, охваченные паникой из-за коронавируса, не хотят, чтобы их города принимали людей, прибывших из Уханя. Почему так происходит, пишет на своей странице в Facebook известный психолог Светлана Ройз.
«Об эмпатии, социальном мозге и о том, когда они выключаются. Природа эмпатии такова, что в здоровом состоянии мы склонны «перенимать» состояние, зеркалить, ощущать то же, что и другие. Это качество было в нас заложено «эволюцией» для быстрого и продуктивного социального взаимодействия. Когда в процессе эволюции у нас-таки стал активней развиваться мозг — мы научились не просто различать, а и Понимать то, что ощущает другой. И благодаря тому, что у всех живых организмов, где есть хоть какой-то намек на сообщество, есть «следы» окситоцина — мы стремимся заботиться «о своей стае». Это нужно для большей живучести вида, чтобы было кому эволюционировать.
А потом мы доэволюционировали до состояния, когда мозг настолько зрел, что мы готовы ощущать — «ты — это ты, я — это я. Я вижу твои страдания (эмоции, сложности), я сохраняю ощущение своих границ и устойчивости, я готов быть рядом с тобой и я искренне хочу и готов тебе помочь. Позаботившись и о себе».
Следующий шаг в этом — мы склонны проявлять сочувствие ко всем, кого вообще считаем своими. Например, если рядом будет страдать гражданин нашей и чужой страны (расы, группы) мы будем больше сочувствовать своему. Мы будем считать катастрофу катастрофой, если среди пострадавших есть наш соплеменник.
Высшая форма эволюции социального мозга — человеческого мозга — когда ко всем мы можем отнести это самое «Мы». И готовы деятельно проявить сочувствие и помогать, по мере сил.
И если мы не эмпатируем и не готовы заботиться о тех, кто «свой» (или опять сужаем ощущение «своих» только до своего дома), — это может говорить о нарциссическом расстройстве, о расстройстве аутического спектра, о патологических состояниях, и дистрессе (о выгорании, как минимум), о хронической травматизации, о тотальном ощущении небезопасности, или о том… что мы не совсем люди", — пишет психолог.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Полтавщине устроили пикет против размещения эвакуированных из Уханя украинцев.
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