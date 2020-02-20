Зеленский осудил бунты против приема эвакуированных из Китая

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в отсутствии бактериологической опасности для граждан Украины в связи с прибытием самолета из охваченного эпидемией китайского Уханя. Об этом глава государства написал в своем Telegram.

Он отметил, что все прибывшие в Украину граждане пройдут карантин и обсервацию в течение 14 дней.

«Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», — отмечает Зеленский.

При этом он выразил сочувствие эвакуированным, поскольку охрана у них будет гораздо серьезнее, чем у президента.

Говоря о массовых акциях протеста граждан Украины в нескольких регионах, президент сослался на опыт Франции и Казахстана.

«Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокирований. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец дома», — отметил Зеленский.

По его оценке, блокируя трассы и госпитали, граждане показывают «далеко не лучшую сторону нашего характера».

Президент напомнил, что большинство пассажиров самолета — люди, которым не исполнилось и 30 лет.

«Для многих из нас они — почти как дети», — подчеркнул глава государства.

Он также заверил, что будет бороться за каждого украинца, который оказался в беде, — где бы он не находился.

«Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика — я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества — я на это очень надеюсь», — написал президент Зеленский.

Напомним, на данный момент самолет из Уханя завершил дозаправку в аэропорту «Борисполь» и вылетел в Харьков.

Ранее Зеленский нашел неординарный аргумент для организаторов блокады прибывающих из Китая украинцев.

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