Грузовикам запретили въезд на мост Патона в Киеве

Общество и люди

На «уставшем» мосту Патона в Киеве вводят новую схему дорожного движения. Чтобы снизить нагрузки на несущие конструкции моста, ограничили движение для грузовиков весом более 3,5 тонны. Это первый этап изменений, которые будут внедряться постепенно, сообщает Центр организации движения.

На подъезде к мосту Патона уже есть 15 информационных щитов с предупреждением о запрете въезда грузового транспорта, планируется, что их будет около 50 штук.

Первый в мире цельносварной крупногабаритный автодорожный мост имени Е. О. Патона построен в 1953 году. Его общая длина 1543 м. Ширина проезжей части между бордюрами — 21 м, а тротуаров для пешеходов — 3 м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Институт электросварки констатировал огромные проблемы с мостом Патона в Киеве. Представитель Института Валерий Позняков отметил, что еще в 2018 было проведено обследование конструкций моста, по итогам которого сделали неутешительные выводы: мост находится в критическом состоянии, он неработоспособен. Сейчас специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского обследуют мост Патона, подготавливая его к реконструкции.

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