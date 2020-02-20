Бревно бесчувственное: названы знаки зодиака, которые не умеют любить

Стиль жизни

Принято считать, что чувство любви могут испытывать все люди без исключения. Однако поэты с этим не согласны, один из них — Наум Олев — написал: «Любить дано не всем, любовь сродни таланту». О том, какие знаки не умеют любить, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала самые успешные знаки зодиака.

— На первое место я бы поставила очень непростой и самый закрытый от окружающих знак зодиака — Козерог, — говорит Людмила. — О его сути говорит девиз: «Я использую». С одной стороны, они очень расчетливы и эксплуатируют все и вся, что может принести им пользу: обстоятельства, ситуации, свое социальное и профессиональное положение и, как это ни печально, отношение к ним других людей — родственников, друзей и любимых. Причем, Козероги никогда не считают такую линию поведения зазорной, потому что — на их взгляд — в этой жизни все используют всех, и они могут только гордиться тем, что делают это первыми и получают дивиденды, которые кто-то упустил.

С другой стороны, Козероги отличаются эмоциональной скупостью, поэтому друзей у них немного. Они не очень любят «тратиться» на общение с близкими людьми — встречи, душевные разговоры и помощь, которую те могут попросить. По этой же причине можно сказать, что у представителей знака нет желания любить — на их взгляд, это слишком утомительно. Нет, разумеется, они выходят замуж и женятся, и не отказывают себе в сексуальных утехах, но при этом их чаще всего сердце бьется ровно — в глубине души они равнодушны к людям, с которыми живут, поскольку не хотят тратить время и силы на признания в любви и комплименты.

— Кого можно определить на второе место рейтинга бесчувственных знаков?

— Знак Близнецов. Его представители так непостоянны, что не могут определить, кого же им, собственно, полюбить, а потому не любят никого. Гоголевская Агафья Тихоновна, мечтающая об идеальном женихе и желающая присоединить губы одного к носу второго, прибавить развязности третьего и дородности четвертого, наверняка родилась под знаком Близнецов. Существующее у них внутри двоевластие (а этот знак — самый двойственный в зодиаке, Весы и Рыбы значительно уступают им в этом качестве) не дает Близнецам раз и навсегда определиться со своими привязанностями. Сегодня им нравится одно, завтра — другое, а где набраться душевных сил на все объекты нежных чувств? Вот представители знака и не торопятся отдавать кому-то из претендентов свое сердце.

К тому же, сама двойственность Близнецов лишает их возможности любить: будучи человеком, как говорится, «два в одном», они довольствуются друг другом и третий в их милой компании чаще всего оказывается лишним. Представители знака обладают редким важным свойством — они, в отличие от многих других детей зодиака, умеют любить себя, а это уже само по себе много значит.

— Кто расположился на третьем месте рейтинга?

— Знак Тельца. Его представители не спешат любить, прежде всего, по причине своей приземленности и страсти к чувственным удовольствиям — хорошей еде, комфорту, сексу. Ну, а поскольку все это очень сложно сочетается с возвышенными чувствами, неудивительно, что Телец заслужил репутацию одного из самых бесчувственных знаков зодиака. Серьезную роль в этом смысле играет неповоротливость — в данном случае, не физическая, а моральная — знака: они не умеют общаться с представителями противоположного пола, неуклюже заводят романы и флиртуют, да и заботиться о человеке, который находится рядом, не умеют. Так, в школьном возрасте влюбленный Телец вместо того, чтобы дарить симпатичной ему девочке цветы, читать ей стихи и приглашать в кино, будет пребольно дергать ее за косички и забрасывать ее рюкзак на шкаф. Естественно, разозленная девочка не только не ответит на его чувства, но и убежит от такого кавалера, куда глаза глядят.

Еще один «недостаток» Тельца в том, что он является трудоголиком, который днюет и ночует на работе. Да, он обеспечивает свою семью всем необходимым, но при этом совсем не уделяет внимания своим домочадцам. И совершенно искренне не понимает, почему они из-за этого обижаются: они ведь делают все, что в их силах, а без «телячьих нежностей» можно обойтись.

— На четвертом месте…

— …знак Рака, представителей которого можно назвать приспособленцами. Для того, чтобы устроить свою личную или семейную жизнь, им не нужна любовь — вполне достаточно если рядом будет находиться человек, которых устраивает их по всем статьям. Для кого-то важно, чтобы спутник жизни был богат и мог материально обеспечить семью, кто-то считает, что нужно жить с человеком, который может создать благоприятный моральный климат. В любом случае, представители знака относятся к тем людям, которые не видят ничего плохого в браке по расчету — главное для них, чтобы расчет был верным. И, надо признать, что они не так уж часто ошибаются — большинство Раков живут со своими супругами долго и счастливо.

— И, наконец, кто завершает этот рейтинг?

— Пожалуй, знак Водолея. Они влюбляются, как им кажется, раз и навсегда, но из-за свойственной им ветрености так же быстро и охладевают. Проходит совсем немного времени, и он уже с удивлением смотрит на человека, который находится рядом: что он тут делает?! Впрочем, создавать семью с Водолеем — вообще занятие не для слабонервных: представители этого знака настолько свободолюбивы, что не признают никаких уз, которые кажутся им оковами. Даже зарегистрировав брак, они все равно считают себя вольными птицами, которые в любой момент могут сорваться и улететь на край света. Их либо нужно принимать такими, какие они есть, либо не связывать свою жизнь со столь легкомысленными особами.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» астролог Людмила Булгакова рассказала о самых упрямых и строптивых знаках зодиака и объяснила, с чем это связано.

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