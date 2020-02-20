- 13:20 «Все очень устали»: что происходило на борту самолета из Уханя
- 13:12 Падение самолета Ан-2 в России попало на видео
- 13:09 «Выборы, выборы, кандидаты…»: Шнуров стал членом прокремлевской партии
- 13:00 Скандал с избиением подростками бездомного в Киеве: выяснились новые детали
- 12:49 «Благодаря экстрасенсам невиновные вышли из тюрем»: Бородянский отличился неожиданным заявлением
- 12:43 В Украине разгоняют фейк о коронавирусе: сделано важное заявление
- 12:35 MONATIK рассказал о закулисье British Awards-2020
- 12:28 «Шахтер» – «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 12:26 Дочь больной Заворотнюк отправилась к фонтану, исполняющему желания
- 12:24 Эвакуированных из Китая украинцев разместят в Новых Санжарах: где это и что там находится
- 12:16 В Харькове встретили самолет с эвакуированными украинцами
- 12:04 Звезда родилась: пассажирка метро произвела фурор, когда ее в шутку попросили спеть хит Леди Гаги
«Благодаря экстрасенсам невиновные вышли из тюрем»: Бородянский отличился неожиданным заявлением
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, в чьем ведомстве разработали скандальный проект закона «о дезинформации», заявил, что благодаря экстрасенсам из украинских тюрем освободили многих невиновных людей.
Об этом министр заявил в эфире «Громадского», отвечая на вопрос ведущего о программе «Битва экстрасенсов» на телеканале «СТБ». Журналист, в частности, задал Бородянскому вопрос телезрительницы, которая спросила, как человек, в свое время руководивший телеканалом «с таким шлаком» возглавил министерство культуры.
В ответ Владимир Бородянский, до назначения на министерский пост бывший топ-менеджером на телеканалах бизнесмена Виктора Пинчука, заявил, что коммерческий вещатель выбирает продукцию, которая «привлекает зрителя». «Битва экстрасенсов» привлекала большую аудиторию. Шлак -не шлак, но благодаря «битве» было расследовано немало уголовных дел, а многие невинные люди вышли из тюрьмы", — заявил Бородянский.
На видео с 02:02
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Бородянский заявил, что в министерстве планируют инициировать продление запрета на доступ к российским пропагандистским ресурсам и социальным сетям, который истекает весной этого года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!