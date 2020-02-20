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Украина

«Благодаря экстрасенсам невиновные вышли из тюрем»: Бородянский отличился неожиданным заявлением

12:49 20 февраля 2020 268
Владимир Бородянский
Инф. «ФАКТОВ»

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, в чьем ведомстве разработали скандальный проект закона «о дезинформации», заявил, что благодаря экстрасенсам из украинских тюрем освободили многих невиновных людей.

Об этом министр заявил в эфире «Громадского», отвечая на вопрос ведущего о программе «Битва экстрасенсов» на телеканале «СТБ». Журналист, в частности, задал Бородянскому вопрос телезрительницы, которая спросила, как человек, в свое время руководивший телеканалом «с таким шлаком» возглавил министерство культуры.

В ответ Владимир Бородянский, до назначения на министерский пост бывший топ-менеджером на телеканалах бизнесмена Виктора Пинчука, заявил, что коммерческий вещатель выбирает продукцию, которая «привлекает зрителя». «Битва экстрасенсов» привлекала большую аудиторию. Шлак -не шлак, но благодаря «битве» было расследовано немало уголовных дел, а многие невинные люди вышли из тюрьмы", — заявил Бородянский.

На видео с 02:02

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Бородянский заявил, что в министерстве планируют инициировать продление запрета на доступ к российским пропагандистским ресурсам и социальным сетям, который истекает весной этого года.

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