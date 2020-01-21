Переплюнули Сталина: эксперты всполошились из-за попытки ввести в Украине цензуру

Украина

Во вторник, 21 января на пресс-конференции в Киеве эксперты высказали свое мнение о документе, который многие именуют «законом о дезинформации» (официальное название — «Проект закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации». В минувшую пятницу его обнародовало для общественного обсуждение Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Напомним, проект закона «О труде» содержит немало как приятных, так и неприятных сюрпризов для миллионов работающих украинцев.

Проектом законодательного акта предусматриваются очень большие штрафы, до 1000 минимальных зарплат, за «недостоверную информацию» и даже лишение свободы на срок до 7 лет. Также предлагается создать должность государственного уполномоченного по вопросам информации. И организовать структуру под названием Ассоциация профессиональных журналистов Украины — АЖУ. Если журналист хочет иметь статус профессионала, он должен пройти сертификацию в этой структуре и стать ее членом.

Денис Иванеско: «Законопроект предусматривает введение в Украине цензуры». Фото с сайта https://zik.ua

— Я был на представлении министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским проекта «закона о дезинформации» , — говорит. — Меня насторожило несколько вещей в этом документе. Смотрите: за минувшие годы удалось добиться независимости средств массовой информации от государства.

Проект же нового закона направлен на то, чтобы установить над СМИ жесткий государственный контроль. Кроме того, нас попытаются разделить на журналистов, так сказать, первого и второго сорта. Первым сортом станут те, кто добровольно пройдут сертификацию в АПЖУ и получат членский билет этой структуры. Наверняка от них власти будут ждать полной к себе лояльности. Все остальные журналисты станут как бы второсортными. Им государство не будет гарантировать защиты от противодействия профессиональной деятельности, лишит других прав, которые гарантируются журналистам действующим законодательством.

Законопроект, по сути, направлен на введение в Украине цензуры. Механизм цензурирования такой: государственный уполномоченный по информации сможет потребовать от любой редакции снять или опровергнуть тот или иной материал. Редакция имеет право не выполнить его требование. Но тогда уполномоченный обратится в суд. При желании можно судиться по поводу неограниченного количества новостей. А это будет иметь для СМИ финансовые последствия. Получается, что через уполномоченного по информации власти смогут оказывать экономическое (очень болезненное) давление на редакции.

Законопроектом также предполагается, что правительство введет электронную систему доверия СМИ. Зачем она нужна? Если и без того есть нормальная рыночная практика оценки народом тех или иных СМИ: люди доверяют тем телеканалам и изданиям, которые они смотрят и читают.

Министр Владимир Бородянский утверждает, что законопроект направлен против гибридной войны, которую ведет Российская Федерация. Но я не вижу в документе положений, направленных против информационного давления страны-агрессора. В нем есть другое — рычаги давление властей на украинские СМИ. Еще один аргумент, который приводят в Минкультуры в пользу законопроекта, — это борьба с распространением дезинформации. Я спросил у одного из замминистра, сможет ли он назвать факты дезинформации в декабре прошлого года. Он припомнил лишь один такой факт. Неужели в нашем информационном поле так много неправдивых новостей, чтобы вводить столь жесткие норм противодействия ко всем СМИ? Кстати, политики, по сути, не несут ответственности за свои слова. Хотя их публичные заявления часто и являются источником дезинформации.

Татьяна Котюжинская: «Предполагается ввести много различных ограничений для журналистов». Фото с сайта http://oldvideo.detector.media

— В 1930-е годы Сталин приказал создать творческие союзы — писателей, журналистов, художников, архитекторов… — отметила председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская. — Формально представители этих профессий сами по своей воле собирались в эти союзы. А в проекте «закона о дезинформации» предлагается создать журналистскую ассоциацию, на которую журналисты даже формально не будут иметь никакого влияния.

«Законопроект о дезинформации» противоречит Конституции Украины. Поясню почему. Статья 36 Основного закона предоставляет гражданам право на свободный доступ к любой информации, на ее хранение и ее распространение. Каждый человек сам вправе решать, достоверные сведения он получил или нет. А законопроект о дезинформации предусматривает создание специального государственного органа, который станет выносить вердикт о правдивости тех или иных новостей. Члены этого органа получат привилегированное право оценивать достоверность информации. Это антиконституционно.

Пока что Украина в рейтингах возможностей журналистов получает самые высокие баллы, поскольку у нас в стране нет цензуры, обеспечена реальная свобода слова. Проектом «закона о дезинформации» предусмотрены такие изменения в действующее демократическое законодательство, которые кардинально все изменят: будут введены много различных ограничений для журналистов, а властные структуры получат гораздо большие, чем ныне права.

Ранее Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении проект закона № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Фото в заголовке — https://www.thedailybeast.com/

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