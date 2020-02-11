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Украина

Бородянский рассказал, снимут ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников"

9:55 11 февраля 2020 142
ВКонтакте
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерство культуры, молодежи и спорта Украины планируют инициировать продление запрета на доступ к российским пропагандистским ресурсам и социальным сетям, который истекает весной этого года.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр Владимир Бородянский. Отметив, что запрет на доступ к российским ресурсам следует продолжить, он добавил: «Здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве культуры, молодежи и спорта обнародовали для публичного обсуждения проект скандального «закона о дезинформации». Документ был раскритикован экспертами, которые, в частности, утверждают, что проект закона направлен на установление жесткого контроля государства над СМИ и разделение журналистов на «первый и второй сорт».

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