Украина

Бородянский рассказал, снимут ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников"

В Министерство культуры, молодежи и спорта Украины планируют инициировать продление запрета на доступ к российским пропагандистским ресурсам и социальным сетям, который истекает весной этого года.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр Владимир Бородянский. Отметив, что запрет на доступ к российским ресурсам следует продолжить, он добавил: «Здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве культуры, молодежи и спорта обнародовали для публичного обсуждения проект скандального «закона о дезинформации». Документ был раскритикован экспертами, которые, в частности, утверждают, что проект закона направлен на установление жесткого контроля государства над СМИ и разделение журналистов на «первый и второй сорт».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter