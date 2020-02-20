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«Все очень устали»: что происходило на борту самолета из Уханя
Корреспондент новостной программы «Сегодня» («Украина») Александр Махов стал единственным украинским журналистом, который находился на борту самолета, доставившего наших соотечественников из Китая в Украину в четверг, 20 февраля. О том, что происходило в салоне авиалайнера, Александр рассказал «ФАКТАМ».
— Состояние здоровья пассажиров удовлетворительное, — говорит Александр. - За время полета медики несколько раз проводили обследования: мерили пассажирам температуру. На борту находятся трое детей и одна семья: мама, папа и сын. Кормят очень хорошо. Но все уже устали, особенно после того, как самолет долго кружил над Харьковом. Это отражается на состоянии людей.
Наш самолет разделен на несколько секторов. В одном находятся члены экипажа, медики и я. Потом идет «буферная» зона, чтобы ее пройти, необходимо надеть специальный костюм, очки и респиратор. Все пассажиры в масках, сидят в хвостовой части самолета. Рейс обслуживают три экипажа, и на самом деле это просто титаническая работа.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали впечатляющие фото с борта самолета, на котором прилетели в «Борисполь» украинцы, эвакуированные из китайского Уханя.
«ФАКТЫ» сообщали также, что на Полтавщине устроили пикет против размещения эвакуированных из Уханя украинцев в санатории «Новые Санжары». Люди перекрыли все дороги, ведущие к населенному пункту.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!