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Украина

«Все очень устали»: что происходило на борту самолета из Уханя

13:20 20 февраля 2020 743
салон самолета из Уханя
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Корреспондент новостной программы «Сегодня» («Украина») Александр Махов стал единственным украинским журналистом, который находился на борту самолета, доставившего наших соотечественников из Китая в Украину в четверг, 20 февраля. О том, что происходило в салоне авиалайнера, Александр рассказал «ФАКТАМ».

— Состояние здоровья пассажиров удовлетворительное, — говорит Александр. - За время полета медики несколько раз проводили обследования: мерили пассажирам температуру. На борту находятся трое детей и одна семья: мама, папа и сын. Кормят очень хорошо. Но все уже устали, особенно после того, как самолет долго кружил над Харьковом. Это отражается на состоянии людей.

Александр Махов

Наш самолет разделен на несколько секторов. В одном находятся члены экипажа, медики и я. Потом идет «буферная» зона, чтобы ее пройти, необходимо надеть специальный костюм, очки и респиратор. Все пассажиры в масках, сидят в хвостовой части самолета. Рейс обслуживают три экипажа, и на самом деле это просто титаническая работа.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали впечатляющие фото с борта самолета, на котором прилетели в «Борисполь» украинцы, эвакуированные из китайского Уханя.

«ФАКТЫ» сообщали также, что на Полтавщине устроили пикет против размещения эвакуированных из Уханя украинцев в санатории «Новые Санжары». Люди перекрыли все дороги, ведущие к населенному пункту.

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