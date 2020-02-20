В Киеве прошло шествие памяти Героев Небесной Сотни: эксклюзивные фото

Украина

В Украине 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, чтят память погибших во время Революции достоинства. В Киеве состоялось шествие, в котором приняли участие родные погибших героев, священнослужители и простые граждане. Акция началась с возложения цветов к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни на улице Грушевского. Участники марша прошли по Крещатику к аллее Героев Небесной Сотни, где состоялась панихида о погибших во время Революции достоинства.

По улице Грушевского колонна шла, скандируя «Герои не умирают, умирают враги», «Слава Украине». Напомним, 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около пятидесяти человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что к годовщине Революции достоинства в сети опубликовали видео происходившего на Майдане.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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