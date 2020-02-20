Происшествия

Хорошо, что не убил: в Киеве мужчина с помощью топора отомстил соседям за громкую музыку (фото)

В Киеве агрессивный мужчина набросился с топором на дверь соседа, который надокучал ему громкой музыкой.

Прибыв по вызову обеспокоенных жителей дома, патрульные установили, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник

Впрочем, распоряжение положить топор на пол он выполнил. При этом он рассказал правоохранителям, что его соседи сверху регулярно шумят по ночам, чем мешают ему отдыхать.

Полицейские были вынуждены применить спецсредства и вызвать на место следственно-оперативную группу.

В сети появились фото с места инцидента.

Пострадавшая дверь соседей

Тот самый топор

В комментариях к информации Патрульной полиции один из пользователей эмоционально поинтересовался, почему недовольный шумом гражданин не вызвал полицию, а решился на самосуд.

Напомним, ранее под Одессой вооруженный топором мужчина взял в заложники сестру и ее детей, а на Львовщине полицейские были вынуждены стрелять по злоумышленнику с топором.



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