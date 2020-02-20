24.29 / 24.51 26.21 / 26.54
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Хорошо, что не убил: в Киеве мужчина с помощью топора отомстил соседям за громкую музыку (фото)

13:45 20 февраля 2020 202
Хорошо, что не убил: в Киеве мужчина с помощью топора отомстил соседям за громкую музыку (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве агрессивный мужчина набросился с топором на дверь соседа, который надокучал ему громкой музыкой.

Прибыв по вызову обеспокоенных жителей дома, патрульные установили, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник

Впрочем, распоряжение положить топор на пол он выполнил. При этом он рассказал правоохранителям, что его соседи сверху регулярно шумят по ночам, чем мешают ему отдыхать.

Полицейские были вынуждены применить спецсредства и вызвать на место следственно-оперативную группу.

В сети появились фото с места инцидента.

Пострадавшая дверь соседей

Тот самый топор

В комментариях к информации Патрульной полиции один из пользователей эмоционально поинтересовался, почему недовольный шумом гражданин не вызвал полицию, а решился на самосуд.

Напомним, ранее под Одессой вооруженный топором мужчина взял в заложники сестру и ее детей, а на Львовщине полицейские были вынуждены стрелять по злоумышленнику с топором.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

Протесты в Новых Санжарах

«БТР раздавил машину»: появились свежие видео бунта в Новых Санжарах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер