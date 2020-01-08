Происшествия

Под Одессой вооруженный топором мужчина взял в заложники родную сестру и ее детей (видео)

В Овидиопольском районе Одесской области 21-летний местный житель, вооружившись ножом и топором, захватили в заложники родную сестру и ее троих малолетних детей. Он запер их и реально угрожал физической расправой. Ранее в Харькове мужчина с ножом захватил в заложники случайную прохожую.

«Первыми по вызову прибыли сотрудники территориального отдела полиции. В ответ на требование открыть дверь и выпустить женщину с детьми, вооруженный злоумышленник стал угрожать расправой и правоохранителям», — сообщили в полиции.

С целью не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь прибыли бойцы батальона полиции особого назначения. Они освободили женщину с детьми, а их «воинствующего» родственника задержали.

Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стала обида на сестру, которая после «выяснения отношений» брата с матерью не пускала его переночевать. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, в харьковском паблике появилось видео спасения заложницы в Немышлянском районе.

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