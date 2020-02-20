Политика

Прокуратура и НАБУ не видели нарушений со стороны таможни в деле Альперина до осени 2019 года

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры, которые расследуют дело о якобы нанесенном бюджету ущербе в 450 млн грн. с помощью схем на Киевской городской таможне ГФС, знали, что таможенники не нарушали законодательство. Об этом в ходе одного из судебных заседаний заявил заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский, которого следствие считает одним из главных организаторов схемы и сообщником Вадима Альперина.

В видео из зала суда, которое чиновник опубликовал на своей странице, он заявил, что до недавнего времени прокуратура считала действия сотрудников таможни законными и полностью поддерживала их в суде.

«Именно прокуратура, именно прокурор Семак (прокурор САП Игорь Семак. — Авт.) полностью поддерживали позицию таможни. И он сделал такую табличку, что я лично буду ею пользоваться. Он обосновал правильность действий сотрудников таможни с такими деталями, что наши юристы так не сделали бы. То есть, прокуроры знали обо всем этом механизме, и никаких формальных решений со стороны таможни не было», — заявил Тупальский.

При этом он подчеркнул, что полностью уверен в законности своих действий и действий подчиненны.

«Я с полной ответственностью заявляю, что уверен и в своих действиях, и в законных действиях своих подчиненных. Мы не нарушили ни одного пункта нормативно-правового акта. И я готов, если прокурор прямо сейчас в суде скажет, какой пункт какого нормативного акта был нарушен, и приведет доказательство, что это является противоправной деятельностью с использованием служебного положения, прямо из зала суда я готов ехать в СИЗО», — заявил Тупальский.

Напомним, 26 ноября 2019 года сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек по подозрению в нарушениях таможенного законодательства. Среди задержанных был Сергей Тупальский. Сотрудники таможни были задержаны в рамках дела о схеме на таможне, в результате которой государству якобы был нанесен ущерб в 450 млн грн.

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