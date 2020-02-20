Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам

Украина

Эпопея с эвакуацией украинских граждан из охваченного коронавирусом Уханя должна была закончиться по прибытию борта SkyUp из Китая в Украину, однако спасательная операция обернулась громким скандалом и позором для всех нас. Беспорядки в поселке Новые Санжары продемонстрировали абсолютную неготовность Украины к любого-рода ЧП. Давайте пробежимся по пунктам.

Вывезти украинцев из Уханя не могли почти месяц. На протяжении этого времени в обществе нагнеталась истерия по поводу злополучного коронавируса. Нагнеталась не только украинскими, но и российскими СМИ, которые действуют в интересах Кремля. Весь этот месяц, помимо сводок о жертвах, «ФАКТЫ» рассказывали о том, как передается коронавирус, кто попадает в зону риска и почему в принципе нет особых поводов для паники.

Как показали протесты в Винниках, Новых Санжарах и других поселках, украинская власть не сделала абсолютно ничего, чтобы успокоить свое собственное население. Если (вдумайтесь!) врачи отказываются работать и устаивают забастовки, едва узнав о том, что к ним в медучреждение могут доставить украинцев из Китая. Если это не тотальный провал коммуникации, то что тогда? Вот здесь, господин Зеленский, в самый раз были бы ваши эффектные ролики и видеообращения. А что на самом деле? Брифинги представителей Минздрава, которые посмотрело от силы несколько тысяч человек.

Поразительно, но перед выборами президента Зе-команда активно запускала ролики с пояснением бюрократических моментов как например: изменение места голосования или какие документы нужны для того, чтобы отдать голос. А тут ничего. Ни тебе поясняющих видео, ни инфографики с подробным пояснением. Ни-че-го. Можно сколько угодно критиковать Ульяну Супрун за ее нестандартный взгляд на привычные для нас вещи, но она хотя бы пыталась развеять панику.

Сегодня в соцсетях высмеивают и критикуют людей за нежелание принимать у себя на родине своих же граждан, которые чисто теоретически могут быть заражены коронавирусом. Давайте наконец признаемся, что протесты начались из-за элементарного незнания. В Новых Санжарах протестующие прямо говорят: «Нам никто ничего не пояснил, а сейчас силой при помощи БТРов и сотен полицейских пытаются завезти ЛЮДЕЙ С КОРОНАВИРУСОМ». Да, именно так и говорят. Люди в панике. Они боятся за свою жизнь и здоровье, за безопасность своих детей. И как отец я могу их понять.

Все мы умные в интернете обсуждать, что здесь нечего бояться, но страх на фоне незнания вызывает катастрофическую панику. Новые Санжары — индикатор для Украины. Помните 2014−2015 годы, когда по стране поехали тысячи переселенцев из Крыма и Донбасса. Их «ласково» называли «сепарами» и «ватниками», хотя именно эта категория граждан бросила все и уехала подальше от «русского мира». Уехала не в Россию, а осталась в Украине. Вспомним и про то, как «донецким» и «луганским» в Киеве просто не хотели сдавать квартиры в аренду, а за работу платили меньше. Сотни и тысячи детей страдали от издевательств в школах, а на взрослых просто смотрели искоса. Многие спустя год-полтора-два возвращались в оккупацию, так и не найдя себя в свободной Украине.

«Моя хата с краю» — принцип, по которому многих из нас жили и продолжают жить. Этот принцип мы нарушили лишь раз — в 2013—2014 годах, когда ценой собственной жизни лучшие представители нации гибли за ее светлое будущее. Когда отдавали последнее, чтобы тот незнакомые боец на передовой был сыт и в каске. А сейчас, как раз-таки в годовщину расстрелов на Майдане, мы все должны усвоить важнейший урок, что строить гражданское общество нам еще долго, и для достижения этого результата нам ВСЕМ нужно еще потрудиться.

В комментариях в Facebook по теме протестов в Новых Санжарах часто попадалась мысль, что «люди бывают разные». Несомненно! Все разные, и это касается не только Украины. Имея свою точку зрения и будучи «самым умным», не забывайте включать критическое мышление. Читайте, узнавайте, интересуйтесь. Читайте не только заголовки новостей, но и сам их текст. По проблемным вопросам читайте несколько источников, чтобы быть уверенным, что перед вами правдивая информация, а не хорошо растиражированный кремлевскими ботами фейк. Враг у ворот, он никуда не ушел и продолжает вести активную информационную войну. Шестой год журналисты, эксперты, аналитики говорят о том, что целью Кремля является раскол и дробление украинского общества, и шестой год мы клюем на эту удочку, не делая никаких выводов.

20 февраля 2020 года — очередной повод задуматься о том, кто мы есть. Повод вспомнить, за что погибла Небесная Сотня, и сказать спасибо тем, благодаря кому над нашими головами мирное небо. А по украинцам из Уханя и коронавирусу, резюмируя, скажу только одно: поставьте себя на место тех, кто сидел на борту самолета и не по своей воле вынужден будет еще две недели находиться в карантине. Задумайтесь, будучи в числе этих людей, хотели бы вы получить такой же «теплый прием» на родине?

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