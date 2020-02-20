24.29 / 24.50 26.21 / 26.54
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Турция начала наступление в Сирии: первые подробности (видео)

15:29 20 февраля 2020 258
Наступление
Инф. «ФАКТОВ»

Армия Турции в провинции Идлиб начала боевые действия против режима правящего в Сирии президента Башара Асада. Ранее в Сирии россияне убили 11 мирных жителей.

Как сообщает «Европейская правда», турецкие войска проводят операцию вместе с силами сирийской оппозиции. Танки М60 движутся в Найраба, ведет обстрелы артиллерия. В это же время авиация режима Башара Асда и российские самолеты продолжают атаковать находящиеся поблизости города.

Ранее сообщалось, что оставление американцами своих баз в Сирии привело к тому, что их заняла армия Башара Асада. Президент США Трамп заранее распорядился вывести военнослужащих из районов, которые контролируются курдами. Это связан с тем, что президент Турции Эрдоган заявил о создании зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы.

Фото: Юлиан Репке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

Сара Уорд

К чересчур моложавой 76-летней бабушке 32 внуков пристают на улице молодые люди (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер