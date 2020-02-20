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Турция начала наступление в Сирии: первые подробности (видео)
Армия Турции в провинции Идлиб начала боевые действия против режима правящего в Сирии президента Башара Асада. Ранее в Сирии россияне убили 11 мирных жителей.
Как сообщает «Европейская правда», турецкие войска проводят операцию вместе с силами сирийской оппозиции. Танки М60 движутся в Найраба, ведет обстрелы артиллерия. В это же время авиация режима Башара Асда и российские самолеты продолжают атаковать находящиеся поблизости города.
Turkish special forces launched an operation to recapture the town or al-Nairab near Saraqeb, Idlib. The operation is supported by Turkish MRLS fire. A Russian drone was downed, possibly again by Turkish special forces using MANPADs. pic.twitter.com/X7iOP3a7XV— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) February 20, 2020
Ранее сообщалось, что оставление американцами своих баз в Сирии привело к тому, что их заняла армия Башара Асада. Президент США Трамп заранее распорядился вывести военнослужащих из районов, которые контролируются курдами. Это связан с тем, что президент Турции Эрдоган заявил о создании зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы.
Фото: Юлиан Репке.
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