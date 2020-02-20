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«Шахтер» – «Бенфика»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
В четверг, 20 февраля, донецкий «Шахтер» проведет первый официальный матч в 2020 году. Соперником подопечных Луиша Каштру по первому поединку 1/16 финала Лиги Европы станет португальская «Бенфика».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «БЕНФИКА»
Если «горняки» готовились на сборах, проведя два подготовительных этапа в турецком Белеке, то у лиссабонских «орлов» сезон в самом разгаре. Команда Бруно Лаге провела в 2020 году уже десять матчей в различных турнирах. Сразу после Нового года «Бенфика» выдала серию из семи подряд побед, а вот в последних играх «забуксовала», дважды проиграв и один раз сыграв вничью. Всего в 2020-м «орлы» забили соперникам 19 мячей (в среднем — почти два за матч), а пропустили 12 (в среднем — чуть больше одного за игру).
За голами в матче «Шахтер» — «Бенфика» в режиме онлайн следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» у букмекеров фаворит в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».
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