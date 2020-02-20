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Происшествия

В элитном поселке под Киевом сожгли авто главы Федерации подводного спорта (фото, видео)

20:03 20 февраля 2020 38
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 19 февраля, в Киевской области, в поселке Козин сожгли автомобиль Ford S-Max президента Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины Станислава Предко. Ранее под Киевом сожгли машину одного из депутатов. О происшествии с Предко сообщает OBOZREVATEL.

По словам пострадавшего, авто он приобрел только в декабре.

«Вначале мы пытались потушить огонь своими силами. Использовали три огнетушителя. Но безрезультатно. Пламя проникло в салон», — сказал Предко, отметив, что злоумышленники предварительно облили авто горючей жидкостью.

Он утверждает, что к приезду спасателей машина полностью выгорела.

Предко связывает поджог со своей деятельностью во главе Федерации подводного спорта. Он утверждает, что перед поджогом в дисциплинарных целях отстранил от участия в международных соревнованиях несколько человек.

Полиция расследует происшествие.

Ранее сообщалось, что на Волыни сожгли авто священника Православной церкви Украины.

Фото: OBOZREVATEL

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