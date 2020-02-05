Под Киевом сожгли авто депутата: происшествие попало на видео

Происшествия

Рано утром в среду, 5 февраля, под Киевом сгорели два автомобиля, один из которых принадлежал депутату Ирпенского горсовета Богдану Слюсаренко. Ранее в Одессе на закрытой парковке сожгли автомобиль семьи исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни.

«Ночью позвонила соседка и сообщила, что горит мой автомобиль… Потом огонь перебросился на другой… Это жесть! По предварительному заключению полиции, это — умышленный поджог», — написал Богдан Слюсаренко в социальных сетях, выложив фото сгоревших машин.

Тем временем «УНН» сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное производство по умышленному повреждению имущества (ст. 194 УК Украины". Окончательное решение о правовой квалификации инцидента будет принято после экспертизы.

Сообщается, что информация о горящих автомобилях в Коцюбинском в полицию поступила около 5:40. Пожар локализовали и ликвидировали, однако машины сгорели полностью. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, принадлежащий сыну экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. А в Черкассах огонь уничтожил авто секретаря горсовета Ярослава Нищика.

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