Силовики облюбовали Припять для проведения стрельб: организаторы туров в «зону» бьют тревогу

Общество и люди

Город-призрак Припять, расположенный в нескольких километрах от Чернобыльской атомной электростанции, закрыли для посещения на 18 и 26 февраля. Об этом официально сообщил ЦОТИЗ (Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения), объявив, что там будут проводиться учения по тактико-специальной и специально-инженерной подготовке сотрудников СБУ.

Эта новость стала, мягко говоря, неприятным сюрпризом для туристов, особенно тех, кто приехал в Украину, чтобы посетить зону отчуждения, из Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Ведь многие из них забронировали туры заранее, потратили немало денег и преодолели половину земного шара, чтобы увидеть именно Припять, а в последний момент узнали, что их мечтам не суждено сбыться. Более того, оказалось, что сотрудники Службы безопасности не просто проводят в заброшенном городе учения, а стреляют там из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок.

— 18 февраля у меня был приватный тур на ЧАЭС с несколькими туристами, — рассказывает гид компании «Чернобыль-тур» Иван Чорнобай. — Я отвез ребят на станцию, где они должны были провести несколько часов с другими гидами, а сам тем временем поехал в военный городок Чернобыль-2, где находится загоризонтная радиолокационная станция «Дуга-1». Около полудня услышал звук мощного выстрела. Через час — еще один. Зная, что в этот день Припять закрыта для посещения, сразу догадался, что стреляют там, и из чего-то крупнокалиберного, иначе бы звук до меня за десять километров не долетел. Когда на следующий день был с туристами в Припяти, один нашей из группы, профессиональный военный, сказал мне, указывая на стену бывшего горсовета, изрешеченную пулями на уровне верхнего этажа, что именно так военных учат гасить снайперские атаки.

— Пули на стенах зданий в Припяти сделаны не сотрудниками нашего ведомства, а, скорее всего, нацгвардейцами, которые тоже проводили здесь учения, — объяснила «ФАКТАМ» спикер СБУ Елена Гитлянская. — Ведь не секрет, что учения там проводим не только мы, но и другие правоохранительные органы, причем систематически и давно, в течение двух последних лет. За два дня до нас там тренировались, по-моему, пограничники. СБУ проводит в Припяти учения на совершенно законных основаниях, со всеми разрешениями контролирующих зону отчуждения ведомств. Да, в Припяти действительно проводятся стрельбы, в том числе из снайперских винтовок. Но по зданиям мы не стреляем, только на открытых пространствах. Предположить, что наши снайпера настолько промазали, что попали в стены, невозможно, так что следы от пуль, которые вы видели — не наших рук дело. Учения и постоянная подготовка силовиков необходимы, ведь в стране идет война. Почему для этих целей выбрана именно Припять? Потому что здесь, с одной стороны, большая территория, а с другой — нет опасности для людей.

— Опасность есть, причем немалая, — не соглашается Сергей Мирный, председатель Ассоциации чернобыльского туризма, командир взвода радиационной разведки, работавшей в зоне отчуждения в 1986 году, профессиональный химик и эколог. — Ведь, несмотря на то, что радиационная обстановка в зоне отчуждения сегодня совсем другая, чем была после аварии на ЧАЭС, она остается зоной повышенной радиационной опасности. Именно поэтому здесь нельзя жить постоянно, копать почву, садиться и тем более ложиться на землю, иначе высок риск загрязнения радиационными частицами. Для туристов, которые просто ходят по четко установленным и проверенным маршрутам, это безопасно. А для силовиков, которые проводят здесь учения, окапываются, ползают, маскируются и контактируют с поверхностями и почвой, — нет. И я не понимаю, зачем подвергать ценные кадры такому риску.

Что касается стрельб в Припяти, то это просто недопустимо, ведь сейчас город, а вместе с ним и другие объекты и локации Чернобыльской зоны отчуждения, находятся в процессе присвоения им статуса всемирного наследия ЮНЕСКО. ИКОМОЗ — Международный комитет по мемориальным объектам ЮНЕСКО уже принял соответствующее решение, Министерство культуры Украины создало рабочую группу. То есть работа для того, чтобы сохранить самые памятные и ценные места в зоне в целости и сохранности, идет полным ходом, а тем временем эти же места превращают в стрельбище, безжалостно крушат и систематически уничтожают.

— А мы с гидами после этих учений ходим и убираем разбросанные пластиковые мешки с песком, — сокрушенно говорит директор компании «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко. — Можно только догадываться, где силовики этот песок копают. И все это, к сожалению, действительно происходит систематически, со всеми документами о проведении так называемых режимных действий на территории зоны отчуждения.

«ФАКТЫ» обратились за комментарием к структуре, которая подписывает разрешения на проведение таких учений и стрельб и вообще отвечает за все, происходящее в Чернобыльской зоне.

— Мы нашу позицию осветили на нашем сайте, — заявила «ФАКТАМ» пресс-секретарь Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Елена Ковальчук. — Больше ничего сказать пока не готовы. Если хотите узнать что-то еще, отправляйте официальный запрос. В течение дня постараемся на него ответить.

На сайте госагентства никакой позиции по этому поводу, вообще никакого упоминания о стрельбах нет. Есть лишь короткая информация о том, что в Припяти будут проводиться учения, которые очень нужны, ведь наши воины уже шестой год защищают Украину от вражеской агрессии. Редакция отправила запрос о том, почему эти учения нужно проводить именно в Припяти, как именно агентство контролирует, чтобы силовики не нарушали правила радиационной безопасности и не крушили здания, которые скоро станут всемирным культурным наследием. На запрос нам не ответили и трубку пресс-секретарь больше так и не подняла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Беларусь закрывает границу с Украиной вдоль Чернобыльской зоны из-за туризма в зону отчуждения, который становится все более массовым.

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