24.29 / 24.50 26.21 / 26.54
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Уже начали задыхаться: в Испании полиция спасла украинцев, едва не погибших на подпольной табачной фабрике

22:10 20 февраля 2020 284
табачная фабрика
Инф. «ФАКТОВ»

На юге Испании спасли шестерых граждан Украины и Литвы, которые едва не задохнулись на фабрике по производству поддельных табачных изделий. Ранее в Украине обнаружили несколько подпольных табачных фабрик.

Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на сайт Гражданской гвардии Испании, полиция нашла скрытую фабрику в горной деревне недалеко от Малаги после ареста предполагаемых организаторов производства.

Фабрика находилась на уровне 4-х метров под землей. На ней было установлено оборудование, способное производить до 3500 сигарет в час. Попасть на производство можно было через лабиринт туннелей, доступных только через специальный люк.

После ареста подозреваемых, никто не пополнил запасы топлива в генераторе, который давал кислород рабочим. Они стали задыхаться, кричать и стучать в звукоизолированный люк. И в этот момент их услышали полицейские. проводившие обыск наверху.

На подземной фабрике также была размещена плантация каннабиса и сложное оборудование, позволяющее даже пластифицировать пачки сигарет.

Испанская полицияв ходе спецоперации конфисковала 153 тысячи пачек сигарет, более 17 тонн рулонного табака, 20 кг гашиша и 144 кг марихуаны.

Двенадцать британцев, подозреваемых в руководстве операцией, были арестованы и находятся под стражей.

Шесть рабочих были освобождены в ожидании результатов расследования.

«ФАКТЫ» ранее писали, как в Польше эксплуатировали украинцев на нелегальном производстве по изготовлению сигарет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Павлик с невестой

Кружева и смелое декольте: невеста Виктора Павлика показала свадебное платье (фото)

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Сара Уорд

К чересчур моложавой 76-летней бабушке 32 внуков пристают на улице молодые люди (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер