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Уже начали задыхаться: в Испании полиция спасла украинцев, едва не погибших на подпольной табачной фабрике

На юге Испании спасли шестерых граждан Украины и Литвы, которые едва не задохнулись на фабрике по производству поддельных табачных изделий. Ранее в Украине обнаружили несколько подпольных табачных фабрик.

Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на сайт Гражданской гвардии Испании, полиция нашла скрытую фабрику в горной деревне недалеко от Малаги после ареста предполагаемых организаторов производства.

Фабрика находилась на уровне 4-х метров под землей. На ней было установлено оборудование, способное производить до 3500 сигарет в час. Попасть на производство можно было через лабиринт туннелей, доступных только через специальный люк.

После ареста подозреваемых, никто не пополнил запасы топлива в генераторе, который давал кислород рабочим. Они стали задыхаться, кричать и стучать в звукоизолированный люк. И в этот момент их услышали полицейские. проводившие обыск наверху.

На подземной фабрике также была размещена плантация каннабиса и сложное оборудование, позволяющее даже пластифицировать пачки сигарет.

Испанская полицияв ходе спецоперации конфисковала 153 тысячи пачек сигарет, более 17 тонн рулонного табака, 20 кг гашиша и 144 кг марихуаны.

Двенадцать британцев, подозреваемых в руководстве операцией, были арестованы и находятся под стражей.

Шесть рабочих были освобождены в ожидании результатов расследования.

«ФАКТЫ» ранее писали, как в Польше эксплуатировали украинцев на нелегальном производстве по изготовлению сигарет.

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