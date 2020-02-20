Спорт

Безус и Пластун не спасли «Гент» от фиаско в Риме: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 20 февраля, на стадионах Старого Света состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы, в которой Украину представляет донецкий «Шахтер». Без неожиданностей не обошлось. Чего только стоят разгромное поражение «Зальцбурга» на поле «Айнтрахта» или фиаско прошлогоднего полуфиналиста Лиги чемпионов «Аякса» в Испании. А в целом ни одной нулевой ничьи в 16 поединках!

Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи



«Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия) — 2:1 (Алан Патрик, 56, Коваленко, 73 — Пицци, 67, с пенальти).

«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:1 (Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 — Хи Чан Хван, 85, с пенальти).

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия) — 0:2 (Эриксен, 71, Лукаку, 90+5, с пенальти).

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (Бонавентуре, 15 — Марсьяль, 36).

В составе «Брюгге», не пустившего прошлым летом в Лигу чемпионов киевское «Динамо», точным ударом отличился экс-форвард «Зари» Деннис Бонавентуре.

«Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания) — 1:1 (Дяк, 59, с пенальти — Эн-Несири, 82).

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:1 (Н"Дой, 52 — Эдуар, 14).

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:0 (Дейверсон, 38, Кенеди, 90+3).

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:1 (Коатес, 3, Шпорар, 44, Вьетта, 51 — Вишча, 77, с пенальти).

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — 3:2 (Хаджи, 67, 82, Арибо, 75 — Франсержио, 11, Руис, 59).

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0 (Карлес Перес, 13).

В составе второй команды чемпионата Бельгии с первых минут играли футболисты сборной Украины Игорь Пластун и Роман Безус, замененный на 74-й минуте.

Напомним, что «Рому» возглавляет экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, а цвета команды защищает вышедший на замену экс-футболист донецкой команды Генрих Мхитарян.

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (Брекало, 49, Мехмеди, 61 — Кизе-Телин, 47, с пенальти).

АЗ (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия) — 1:1 (Коолмейнерс, 86, с пенальти — Рагуц, 26).

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия) — 0:1 (Ляказетт, 81).

В игре в Пирее гости из Лондона не смогли задействовать знаменитого полузащитника Месута Езила, который не полетел с командой в Грецию. По информации таблоида The Sun, в ближайшие дни у футболиста и его жены Амине Гюльше родится первенец, и футболист с разрешения тренера «канониров» Микеля Артеты остался в Лондоне, чтобы поддержать супругу.

Впрочем, «Арсенал» и без титулованного немца увез на Туманный Альбион победу.

Кстати, перед началом встречи один из мальчиков, которые выводили футболистов на поле, растерялся и не покинул поле после того, как прозвучал гимн турнира. Поэтому футболисты английского клуба пригласили ребенка к себе для командного фото.

АПОЕЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария) — 0:3 (Петретта, 16, Штокер, 53, Артур Кабрал, 66).

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 2:1 (Аларио, 29, Хаверц, 57, с пенальти — Диас, 73).

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания) — 4:0 (Диогу Жота, 15, 67, 81, Рубен Невеш, 52).

Ответные матчи состоятся 27 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» прекратило борьбу в Лиге Европы.

Фото ФК «Гент»

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