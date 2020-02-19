21 февраля 2020

Недавно заметил, что младшая дочка увлеклась чтением книг. Звучит забавно, но в наше время всё реже можно встретить человека, с интересом листающего страницы бумажных книг, и всё чаще слышны отговорки тех, кто давно уже забыл, что это такое. Боюсь теперь спугнуть Анечкин интерес к живой книге, потому что знаю, насколько это увлекательно и ничем другим незаменимо.

В её возрасте читал буквально всё, что попадалось под руку — от американских приключенческих романов до японских сборников классической поэзии. Кстати, этими сборниками и был вызван интерес не только у меня, а и у многих моих друзей, в старших классах интерната вдруг увлекшихся и японской (!?) поэзией, и вообще всем, что было связано с японской культурой. Читали взахлёб книги Ясунари Кавабаты и Акутугавы Рюноске, Кобо Абэ и Кэндзабуре Оэ. Ещё и сами сочиняли короткие четверостишия в стиле японских хоку.

До книг знаменитого Миямото Мусаси тогда, понятное дело, мы ещё не доросли. Но о его подвигах наслышаны были немало. В середине 16-го века средневековая Япония была охвачена войнами. И именно на тот период пришёлся настоящий расцвет кендо — искусства фехтования на мечах. Так вот едва ли не самым ярким представителем этого искусства был Миямото Мусаси, которого современники называли ''Кенсэй'' - ''Святой меч''. Он был сыном знаменитого воина Мунисая, носившего прозвище ''Непревзойдённый под Солнцем''. Именно Миямото Мусаси суждено было прославиться созданием новой школы владения одновременно двумя мечами. И прославили его подвиги, которые он начал совершать буквально с 13 лет.

Уже в этом возрасте Мусаси успел победить в неравном, как тогда всем казалось, поединке известного мастера на мечах Арима Кихэя. Более того, не сдержав гнева, он легко расправился и с учениками Кихэя, бросившимися мстить за своего учителя. Тогда-то отец Мусаси и преподнёс сыну урок настоящего фехтования, проповедующего уважение к сопернику и демонстрацию достоинства настоящего мастера. Устыдившись, Мусаси надолго ушёл в монастырь, после выхода из которого стал нетерпимым к зазнайству и отчаянным в защите слабых.

Он начал писать книги, которые в Японии цитируются по сей день. Он начал совершать поступки, о которых до сих пор ходят легенды. В Киото мне рассказывали о его знаменитой победе над главой жестокого клана Ёсиока. Перед боем точильщик по ошибке передал Мусаси чужой меч, что явилось причиной запрета (по самурайским законам) отныне пользоваться ему острыми мечами. И тогда Мусаси стал биться деревянным мечом — бокеном. Что, однако, не мешало одерживать ему одну победу за другой. В том числе и над легендарным Сасаки Кодзиро, разработавшим изумительную технику фехтования, известную как ''пируэт ласточки''.

Миямото Мусаси продолжал совершенствовать своё мастерство до преклонного возраста, уже отойдя от активного участия в турнирах и увлекшись написанием книг и живописью. Однажды разбойники, зайдя в харчевню и увидев там старца, который обедал, положив возле себя великолепный меч, решили отнять у Миямото (а это был он) оружие. Но когда на их глазах он палочками для еды поймал одну за другой четырёх круживших над столом мух, они вовремя догадались, кто перед ними сидит, и с низкими поклонами покинули помещение.

''Научитесь принимать жизнь такой, какой она есть… Не гонитесь за удовольствиями с одержимостью голодного волка. Приятные вещи хороши, когда они появляются в нашей жизни ненавязчиво и естественно… Не позволяйте ревности управлять вашей жизнью… Перестаньте сожалеть о прошедшем… Не позволяйте страсти и инстинктам управлять вами… Не будьте ненасытными… Не увлекайтесь чем-то лишь потому, что так делают все… Не бойтесь смерти… И поймите, наконец, что богатство — это не цель жизни…'' (Из книги Миямото Мусаси ''Путь идущего в одиночку'').

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.