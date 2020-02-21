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- 10:02 Сергей Притула растрогал украинцев мощным постом о Герое Небесной Сотни
- 09:53 В сети нашли, кто одним из первых сообщил, что украинцев из Уханя повезут в Новые Санжары
Сергей Притула растрогал украинцев мощным постом о Герое Небесной Сотни
Известный телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула, который остро реагирует на события шутками и высказывает свою точку зрения, растрогал украинцев коротким, но мощным постом в Facebook о Герое Небесной Сотни Устиме Голоднюке, погибшего на Майдане шесть лет назад 20 февраля от пули снайпера. Устим, как и Притула, был родом из Збаража Тернопольской области.
На Майдане Устим предложил подавать сигнал в случае опасности или, когда требуется помощь, — выкрикивать «Небо падает».
«Прости, Устим! Небо таки упало. Только не там, где ждали!» — написал Притула в сети.
Очевидно, так он отреагировал на скандал вокруг эвакуированных из Уханя украинцах, которых отказались принимать в Винниках, а затем забросали камнями в Новых Санжарах.
Пост Сергея собрал тысячи лайков, репостов и комментариев. Пользователи сети благодарят и поддерживают Притулу.
«Да, упало. Украинцы перекрывают дорогу в больницу эвакуированным украинцам из Китая. Это что? Где поддержка, где единство и помощь? Ощущение, что это какой-то голливудский триллер с бешеными людьми. Это стыд на весь мир», «Очень стыдно перед павшими за сегодняшнее средневековье», — пишут в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, как «тепло» встретили на родине, эвакуированных из Китая украинцев.
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Душ бьется током: вывезенная из Китая украинка показала, в каких условиях проведет две недели в Новых Санжарах
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».