Сергей Притула растрогал украинцев мощным постом о Герое Небесной Сотни

Общество и люди

Известный телеведущий, юморист и волонтер Сергей Притула, который остро реагирует на события шутками и высказывает свою точку зрения, растрогал украинцев коротким, но мощным постом в Facebook о Герое Небесной Сотни Устиме Голоднюке, погибшего на Майдане шесть лет назад 20 февраля от пули снайпера. Устим, как и Притула, был родом из Збаража Тернопольской области.

На Майдане Устим предложил подавать сигнал в случае опасности или, когда требуется помощь, — выкрикивать «Небо падает».

«Прости, Устим! Небо таки упало. Только не там, где ждали!» — написал Притула в сети.

Очевидно, так он отреагировал на скандал вокруг эвакуированных из Уханя украинцах, которых отказались принимать в Винниках, а затем забросали камнями в Новых Санжарах.

Пост Сергея собрал тысячи лайков, репостов и комментариев. Пользователи сети благодарят и поддерживают Притулу.

«Да, упало. Украинцы перекрывают дорогу в больницу эвакуированным украинцам из Китая. Это что? Где поддержка, где единство и помощь? Ощущение, что это какой-то голливудский триллер с бешеными людьми. Это стыд на весь мир», «Очень стыдно перед павшими за сегодняшнее средневековье», — пишут в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, как «тепло» встретили на родине, эвакуированных из Китая украинцев.

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