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Сергей Притула высмеял «1+1» за русский язык в сериалах
Известный телеведущий, юморист о волонтер Сергей Притула, обвинивший Тину Кароль в том, что она на национальном отборе подсуживает своим, высказался по поводу языкового скандала на канале «1+1». Возмущение вызвало высказывание продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой о том, что очень сложно производить фильмы на украинском языке.
«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», — заявила Еремеева.
Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором потролил коллег. Вместе с коллегами по «Варьяты Шоу» они разыграли сценки — на украинском и на русском.
«Руководство коллег из „плюсов“ усвоили!» — написал Притула под видео.
«Согласись, кум. По-украински ты бы так не сыграл», — едко замечает коллега Сергея. «Ну „тональность“ же для драмы не та», — отвечает Притула.
Напомним, Сергей Притула является ведущим национального отбора на «Евровидение». В этом году его вопросы и реплики не такие острые, как в прошлом.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?