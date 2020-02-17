Сергей Притула высмеял «1+1» за русский язык в сериалах

Шоу-бизнес

Известный телеведущий, юморист о волонтер Сергей Притула, обвинивший Тину Кароль в том, что она на национальном отборе подсуживает своим, высказался по поводу языкового скандала на канале «1+1». Возмущение вызвало высказывание продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой о том, что очень сложно производить фильмы на украинском языке.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», — заявила Еремеева.

Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором потролил коллег. Вместе с коллегами по «Варьяты Шоу» они разыграли сценки — на украинском и на русском.

«Руководство коллег из „плюсов“ усвоили!» — написал Притула под видео.

«Согласись, кум. По-украински ты бы так не сыграл», — едко замечает коллега Сергея. «Ну „тональность“ же для драмы не та», — отвечает Притула.

Напомним, Сергей Притула является ведущим национального отбора на «Евровидение». В этом году его вопросы и реплики не такие острые, как в прошлом.

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