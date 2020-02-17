24.31 / 24.53 26.31 / 26.68
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сергей Притула высмеял «1+1» за русский язык в сериалах

9:47 17 февраля 2020 732
Сергей Притула
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий, юморист о волонтер Сергей Притула, обвинивший Тину Кароль в том, что она на национальном отборе подсуживает своим, высказался по поводу языкового скандала на канале «1+1». Возмущение вызвало высказывание продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой о том, что очень сложно производить фильмы на украинском языке.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», — заявила Еремеева.

Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором потролил коллег. Вместе с коллегами по «Варьяты Шоу» они разыграли сценки — на украинском и на русском.

«Руководство коллег из „плюсов“ усвоили!» — написал Притула под видео.

«Согласись, кум. По-украински ты бы так не сыграл», — едко замечает коллега Сергея. «Ну „тональность“ же для драмы не та», — отвечает Притула.

Напомним, Сергей Притула является ведущим национального отбора на «Евровидение». В этом году его вопросы и реплики не такие острые, как в прошлом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

богдан и зеленский

После разговора с Зеленским выехал за сутки: Арахамия рассказал, как увольнялся Богдан

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер