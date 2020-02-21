Украина

В Киеве с 1 апреля разовую поездку можно будет оплатить только с QR-билетом: где купить и как пользоваться

С 1 апреля в Киеве в наземном и подземном транспорте будет действовать единый электронный билет в рамках внедрения автоматизированной системы оплаты проезда. Е-билет не привязан к определенному виду транспорта — он универсальный. Нынче оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, «Карточки киевлянина», QR-билета. Появятся и новые проездные: в частности, на 46, 62, 92 и 124 поездки (стоимостью 290, 390, 575 и 770 гривен соответственно), безлимитный проездной — за 1300 гривен на все виды общественного транспорта. Также вводятся суточные проездные на 24, 48 и 72 часа, которые будут обходиться в 100, 150 гривен и 200 гривен.

С 1 апреля разовые поездки в общественном транспорте возможны только с QR-билетом (срок действия — 15 суток) — как в распечатанном, так и в электронном виде (на экране смартфона). В транспорте нужно поднести экран телефона с QR-кодом (или бумажный) к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «подтвердить использование».

Пассажирам следует выбрать способ приобретения QR-билета:

- в приложении Kyiv Smart City: на главной странице в разделе «купить QR-билет» выбрать количество билетов, оплатить банковской карточкой; потом QR-код появится в разделе «мои билеты» (при открытии раздела автоматически появится актуальный QR-билет); и далее в транспорте по изложенной выше инструкции пользоваться билетом;

- в личном кабинете киевлянина: открыть раздел «каталог услуг», выбрать «транспортные услуги» → «электронный билет» → «мои билеты» → «QR-билет» → «купить» → «добавить в корзину»; купленный QR-билет доступен в личном кабинете (его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте);

- в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click.

- с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook. Покупая QR-билет с их помощью, необходимо выбрать язык общения, принять условия оферты, сообщать номер телефона (к которому привязана банковская карта), выбрать опцию «QR-билет» (Киев), количество билетов, подтвердить уплату (комиссия — 3 процента), выбрать карточку; после оплаты в ответ в мессенджере поступит изображение с QR-билетом и далее действовать в транспорте согласно уже упомянутой инструкции;

- на станциях метро «Академгородок», «Арсенальная», «Берестейская», «Васильковская», «Вокзальная», «Вырлица», «Героев Днепра», «Гидропарк», «Голосеевская», «Дарница», «Дворец Украина», «Днепр», «Золотые Ворота», «Кловская», «Лесная», «Лыбидская», «Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Крещатик», «Красный хутор», «Майдан Независимости», «Осокорки», «Почайна», «Славутич», «Сырец», «Харьковская», «Шулявская»: в терминале самообслуживания, где на главном экране нажать раздел «купить разовый QR-билет», или в кассе станции (за наличные); бумажный билет с QR-кодом следует поднести к зеркальной части турникета.

Разовый QR-билет как вид оплаты работает на станциях метро: «Академгородок», «Арсенальная», «Вокзальная», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Почайна», «Сырец», «Театральная», «Харьковская».

Напомним, с 1 апреля в метро не будут действовать жетоны, а все записанные до 31 марта 2020 года поездки на зеленых карточках метро действительны до 31 марта 2021 года. Если же пополнить Kyiv Smart Card до 29 февраля, киевлянам на мобильный счет могут вернуть 20 процентов уплаченной суммы (доступно абонентам предоплаченной связи «Киевстар» в Киеве). Для этого необходимо зайти на сайт kv. st/kscsm или в приложение «Смарт-Гроші» (скачать можно с Play Market или App Store), ввести номер Kyiv Smart Card в специальное поле, выбрав количество поездок, и ввести также номер телефона, с которого будет списана плата за пополнение; дождаться SMS с кодом и подтвердить оплату. Как только карта пополнится, на мобильный счет абонента придет кэшбек, но его можно использовать лишь на телеком-услуги и мобильные финансовые сервисы.

Кстати, недавно житель столицы сообщил в Facebook о странном QR-билете, который в кассе был распечатан с иероглифами. Как предположил киевлянин, видимо, такой непонятный язык нужен для «встречи инопланетян».

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Киеве добровольцы уже тестируют синий е-билет и в течение месяца будут рассказывать, как работает Kyiv Smard Card. А на станциях метро, где можно купить е-билет, уже не продают зеленые карточки. Напомним, что по ссылке или по телефону горячей транспортной линии 044−366−55−55 можно получить более детальную информацию о работе е-билета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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