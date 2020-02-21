В Крыму засветились четыре захваченных корабля украинских ВМС

Украина

Минный тральщик «Черкассы», экипаж которого долго сопротивлялся захвату российскими военными в марте 2014 года в Крыму, обнаружился в севастопольской бухте Стрелецкой.

Как сообщает «Радио Свобода», рядом с «Черкассами» находятся еще три захваченных Россией корабля — тральщик «Чернигов», а также корветы «Луцк» и «Тернополь».

Сообщается, что «Черкассы» на видео, которое сняли журналисты, опознал его бывший командир Юрий Федаш, отметивший что тральщик «находится в неухоженный состоянии», и что на нем закрасили герб Черкасс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2017 году начались съемки фильма о начале захвата Россией Крыма, в основу которого лет подвиг украинских моряков с «Черкасс», три недели сопротивлявшихся противнику и не спустивших флаг Украины до того момента, как последний военнослужащий не спустился с корабля.

Фото с сайта radiosvoboda.org.

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